สรุปดราม่า Coway ปม ชัญญ่า ทามาดะ ตรวจค่าน้ำแต่ไม่ RO - โวย พนง. ไม่สนใจรับเรื่อง

Coway แจงดราม่า หลัง ชัญญ่า ทามาดะ เซเลบสาวแฉ ตรวจค่าน้ำจากเครื่องกรอง RO แต่กลับเจอโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โทร. ไปเคลมแต่ไม่รับเรื่อง เดือดจนต้องโพสต์

โดย ชัญญ่า ทามาดะ ยังโชว์ภาพผลแล็บ ที่ระบุว่าน้ำจากเครื่องกรองน้ำดังกล่าว มีโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ 3.6 ซึ่งตามมาตรฐานต้องต่ำกว่า 1.1 พร้อมระบุว่า "สรุปก็คือ safe to drink but not RO ค่ะ"









ทั้งนี้ เดิมเธอไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์ แต่ตอนที่ติดต่อไปขอเคลมเครื่อง พนักงานให้มาติดต่อทางอีเมล เลยโมโหขึ้นมา











ภาพจาก เฟซบุ๊ก Coway Thailand



ต่อมา ชัญญ่า ทามาดะ ได้ชี้แจงเพิ่ม โดยระบุว่าปกติเธอซื้อน้ำแร่ดื่มตลอด แต่เพราะอยากลดโลกร้อนและการใช้พลาสติก เลยอยากหาเครื่องกรองน้ำดี ๆ สักเครื่องไว้ที่บ้าน เลยลองซื้อยี่ห้อนี้มาใช้ จากนั้นด้วยความอยากตรวจเธอจึงเสิร์ชหาบริษัทที่รับตรวจค่าน้ำ ซึ่งทางบริษัทได้ส่งชุดตรวจและวิธีการมาให้ และเธอทำตามที่เอกสารบอกทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ชัญญ่า ทามาดะ ยังโพสต์ปิดท้ายว่า ที่เธอทำไปตั้งแต่ต้นเพราะอยากได้น้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น และมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้บริโภค ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นยังไง อาจจะผิดจากการส่งตรวจ หรือน้ำไม่ได้คุณภาพจริง ๆ เธอไม่ได้ต้องการส่งผลกระทบต่อใคร เพราะ "ฉันแค่อยากมีน้ำสะอาดดื่มเท่านั้นค่าาาาาาาา"









ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chanya Tamada





กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงคืนวานนี้ (8 กรกฎาคม 2568) เมื่อเซเลบริตี้สาวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฉะเครื่องกรองน้ำยี่ห้อดัง หลังจากที่เธอเก็บตัวอย่างน้ำที่ได้จากเครื่องกรองน้ำ RO ไปตรวจแล็บ เสียค่าตรวจเกือบ 7,000 บาท แต่ผลออกมาไม่ใช่ RO และยังมีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบในน้ำเกินมาด้วย จนทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลังจากที่เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็น พบว่าหลาย ๆ คนตั้งข้อสงสัยเรื่องคุณภาพน้ำ คุณภาพของเครื่องที่ควรจะเป็น RO ตามที่กล่าวอ้าง การเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์ถึงบริการหลังการขายบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอชี้แจงว่า เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล และมีกระบวนการผลิตที่ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้ใช้งาน โดยมีทีมบริการ CODY ทำหน้าที่นัดหมายเข้าไปทำความสะอาด เปลี่ยนไส้กรอง ตลอดระยะเวลา พร้อมตรวจสอบ การทำงานของเครื่องกรองน้ำอย่างเป็นประจำ ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังเร่งตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างละเอียด และรอบคอบ ทั้งในด้านคุณภาพเครื่องกรองน้ำ และขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนรวมถึงความมั่นใจแก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ และขอเน้นย้ำว่า บริษัทฯ น้อมรับฟัง ความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกปัญหาของลูกค้าโคเวย์จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญเมื่อได้รับผลตรวจก็เป็นกังวล เพราะมีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินมา และค่าน้ำไม่ได้เป็น RO จึงโทร. ไปขอคืนเงินกับทางบริษัท แต่คอลเซ็นเตอร์ไม่รับเรื่อง และตอบกลับเป็นข้อความสั้น ๆ ว่าถ้าอยากรีฟัน ให้ส่งอีเมลไปดำเนินการเอง แต่เบื้องต้นพนักงานไม่มีท่าทีจะสนใจ หรือรู้สึกกระตือรือร้นอะไรเลย ทำให้รู้สึกว่าการบริการของพนักงานไม่ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าได้เลย เธอที่ต้องจ่ายค่าตรวจเองจึงเกิดความไม่โอเค นำมาสู่โพสต์ดังกล่าวในที่สุดทางบริษัทก็ติดต่อกลับมาทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่เธอเป็นฝ่ายเก็บตัวอย่างน้ำเอง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับบริษัท เธอยินดีให้ทางโคเวย์และบริษัทตรวจค่าน้ำเข้ามาตรวจน้ำอีกรอบ ซึ่งทางโคเวย์จะเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งแล็บในวันที่ 9 กรกฎาคม