ความหมายของสี ข้าวกล่องเซเว่นฯ ต่างกันยังไง อ.เจษฎา บอกให้ เก็บได้นานกี่วัน

ภาพจาก Mai.Chayakorn / Shutterstock.com ภาพจาก Mai.Chayakorn / Shutterstock.com

ส่วนสีของกล่อง ก็เป็นการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ว่าใส่ปริมาณสารกันบูดต่างกัน โดยมีความแต่งต่างระหว่างสี แดง - ดำ - ขาว ดังนี้





1. แหล่งผลิตที่ต่างกัน

2. อายุในการเก็บรักษา (shelf life) ต่างกัน



ภาพจาก เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์



โดย อ.เจษฎา ระบุว่าช่วงนี้มีการปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับ "ข้าวกล่อง 7-11" โดยไปเอาคลิปที่พนักงานอธิบายว่า "ข้าวกล่องแต่ละสีที่มีขายอยู่ และมีอายุการเก็บยาวนานต่างกัน" มาใส่แคปชั่นมั่ว บอกว่าเป็นผลจากการใส่สารกันบูด คือ กล่องสีขาวใส่ 100% กล่องดำ 50% กล่องแดง 25% เลือกเอา !?ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งทาง 7-11 ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าข้าวกล่องเซเว่นฯ ไม่ได้ใส่สารกันบูด แต่ที่เก็บได้นานมาจากผลของกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาในที่เย็น ตลอดการขนส่งและการจำหน่าย โดยสินค้าที่มีการจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า จะมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าผลิตโดย บริษัท ซีพีแรม (cpram) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CP ALL ทำหน้าที่ในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด ส่งตรงให้กับร้าน 7-Eleven โดยจะใช้กระบวนการผลิตอาหารสด แล้วแพ็คในภาวะปลอดเชื้อผลิตโดย ซีพีเอฟ (CPF) ในเครือ CP ALL เน้นการผลิตอาหารสดส่งให้ 7-Eleven มีหลายแบรนด์ที่รู้จักกันดีเช่น Ezy Choice และ Ezy GO จัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยกระบวนการผลิตจะแพ็คสินค้าและนำไปนึ่งฆ่าเชื้ออีกรอบ ก่อนจัดส่งเป็นกลยุทธ์ของ 7-Eleven ในการนำเมนูขายดี มา Level up จากถาดแดง และถาดดำ ด้วยการเพิ่ม Value บางอย่างเข้าไป เช่น เพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ เพิ่มปริมาณบรรจุ เพิ่มความจัดจ้านของรสชาติ เพื่อให้อร่อยมากขึ้น และจำหน่ายในราคาสูงขึ้นอาหารสดใหม่มากที่สุด เก็บได้นาน 3-4 วัน โดยต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส: กลุ่มอาหารแช่เย็น เก็บได้ประมาณ 7 วัน โดยต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียสอาหารแช่แข็ง เก็บได้นานที่สุด 6 เดือน โดยต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส