ฮุน เซน โต้ข่าวหนีไปจีน-โชว์รูปบัญชาการกองทัพ แต่เจอคนโฟกัสจุดโป๊ะเพียบ !

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia



วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.29 น. เฟซบุ๊กของ สมเด็จฮุน เซน แห่งกัมพูชา ได้ออกมาเคลื่อนไหว หลังมีกระแสข่าวว่าเครื่องบินส่วนตัวของสมเด็จฮุน เซน เดินทางออกจากกัมพูชาไปยังประเทศจีนแล้ว จนเกิดความสงสัยว่า เป็นการหนีออกนอกประเทศหรือไม่

พร้อมยืนยันว่า "ฉันไม่ได้วิ่งไปไหนทั้งนั้น" และยังโจมตีนักการเมืองและนักข่าวไทยว่าโกหก จะโกงต่อไป พร้อมทิ้งท้ายอีกว่า "Don’t Thai to me !" อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างก็พาทัวร์ไปลง พร้อมจับสังเกตโพสต์ของ "ฮุนเซน" ว่ามีจุดโป๊ะหลายอย่าง รวมถึงชี้ว่าภาพดังกล่าวไม่น่าจะใช่ภาพปัจจุบัน



นอกจากนี้ พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในรูปของสมเด็จฮุน เซ็น ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนั้น มีการใช้แผนที่ความละเอียด 1 ต่อ 50,000 ในการวางแผนการรบ ไม่ใช่แผนที่ 1 ต่อ 200,000 ตามที่กัมพูชาใช้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนมาตลอด

