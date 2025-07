ฮุน เซน ลงภาพสีหน้าอิดโรย ลั่น ชีวิตเพื่อชาติ ความตายเพื่อครอบครัว คนหลุดโฟกัสแก้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

วันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia มีการโพสต์ภาพสมเด็จฮุน เซน พร้อมระบุว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ประเทศชาติและประชาชนกำลังทุกข์ยาก เราไม่มีสิทธิ์เจ็บป่วยและไม่มีสิทธิ์พักผ่อน เราไม่มีนิสัยทอดทิ้งผู้คนเมื่อพวกเขาตกอยู่ในความยากลำบาก ตลอดชีวิตของฉัน ฉันก็ไม่ได้แตกต่างจากนักสู้คนอื่นๆ (ชีวิตเพื่อชาติ ความตายเพื่อครอบครัว)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

