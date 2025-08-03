ชัด ๆ ! อ.ปริญญา ซัด ฮุน เซน - ฮุน มาเนต ละเมิด รธน. ตัวเอง ผิดทั้งแผนที่-การรุกราน

อ.ปริญญา ชี้ชัด ฮุน เซน - ฮุน มาเนต ละเมิดรัฐธรรมนูญตัวเอง ระบุชัด ต้องใช้แผนที่ 1/100,000 ไม่ใช่แผนที่ 1/200,000 ที่ใช้อ้างกินเขตแดนไทย และต้องไม่รุกรานประเทศอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ท่ามกลางเหตุความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งหลายฝ่ายจับตาความเคลื่อนไหวของ 2 พ่อลูกตระกูลฮุน ฮุน เซน - ฮุน มาเนต ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ อาจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ในการรักษาอำนาจของตัวเองในประเทศหรือไม่นั้น
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุชัดว่า "ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ละเมิดรัฐธรรมนูญของตนเอง" พร้อมเปิดบทวิเคราะห์จากรัฐธรรมนูญของกัมพูชา โดยระบุดังนี้...
"วันนี้ผมไปเปิดดูรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรกัมพูชา (The Constitution of the Kingdom of Cambodia) เพราะอยากรู้ว่าสมเด็จฮุนเซนใช้รัฐธรรมนูญในการสร้าง "ระบอบฮุนเซน" และรักษาอำนาจของตนเองอย่างไร จึงได้ไปเจอมาตราที่ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ทำผิดในเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย ในขณะนี้ 2 มาตรา คือมาตรา 53 และมาตรา 2 ซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมาก ผมจึงขอนำมาแปลให้อ่านกันดังนี้ครับ
Article 53
"ราชอาณาจักรกัมพูชายึดถือนโยบายความเป็นกลางอย่างถาวร และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ราชอาณาจักรกัมพูชาปฏิบัติตามนโยบาย #การอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นทั้งปวงในโลก"
"ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่รุกรานประเทศอื่น ทั้งต้องไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ #ต้องแก้ปัญหาทั้งหลายอย่างสันติโดยเคารพผลประโยชน์ของกันและกัน"
"ราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องไม่ร่วมในพันธมิตรทางทหาร หรือข้อตกลงทางทหารที่ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นกลาง"
"ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่อนุญาตให้มีฐานทางการทหารของต่างชาติอยู่ในเขตแดนของประเทศ และต้องไม่มีฐานทางการทหารของตนเองอยู่ในประเทศอื่นด้วย ยกเว้นภายในกรอบการทำงานตามการร้องขอของสหประชาชาติ"
มาตรานี้ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา วางหลักการเรื่องการไม่รุกราน การอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและประเทศอื่นอย่างสันติ และการแก้ปัญหาอย่างสันติโดยเคารพผลประโยชน์ของกันและ ซึ่งเขียนไว้ดีมาก ๆ แต่ ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ทำผิดแทบทุกข้อเลยครับ !
"บูรณภาพแห่งอาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่ถูกล่วงละเมิดภายในเขตแดนที่กำหนดด้วยแผนที่อัตราส่วน 1/100,000 ที่ทำขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1933-1953 และได้รับการยอมรับจากนานาชาติระหว่างปี 1963-1969"
มาตรา 2 นี้กำหนดให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 100,000 ที่ทำในปี ค.ศ. 1933-1953 ในการกำหนดเขตแดนของกัมพูชา (ปี 1953 คือปีที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส) ไม่ได้ให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 200,000 ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 !
ว่าง่าย ๆ คือการที่ ฮุน เซน ใช้แผนที่ 1/200,000 ที่กินอาณาเขตประเทศไทยเข้ามานั้น เป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญกัมพูชามาตรา 2 ครับ !
แผนที่ 1/100,000 นั้นไม่ละเอียดเท่าแผนที่ 1/50,000 ที่ประเทศไทยใช้ แต่ดีกว่าและละเอียดกว่าแผนที่ 1/200,000 ที่กัมพูชาใช้และมีปัญหากับเราแน่ ๆ ครับ
สรุปคือรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ทำผิดแต่กฎหมายระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยิงจรวดใส่พลเรือนกับโรงพยาบาล และการวางกับระเบิด) เท่านั้น #แต่ทำผิดรัฐธรรมนูญของตนเองด้วย ! นี่จะเป็นข้อต่อสู้ใหม่ของเราในการเจรจาและในทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ท่ามกลางเหตุความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งหลายฝ่ายจับตาความเคลื่อนไหวของ 2 พ่อลูกตระกูลฮุน ฮุน เซน - ฮุน มาเนต ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ อาจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ในการรักษาอำนาจของตัวเองในประเทศหรือไม่นั้น
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุชัดว่า "ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ละเมิดรัฐธรรมนูญของตนเอง" พร้อมเปิดบทวิเคราะห์จากรัฐธรรมนูญของกัมพูชา โดยระบุดังนี้...
"วันนี้ผมไปเปิดดูรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรกัมพูชา (The Constitution of the Kingdom of Cambodia) เพราะอยากรู้ว่าสมเด็จฮุนเซนใช้รัฐธรรมนูญในการสร้าง "ระบอบฮุนเซน" และรักษาอำนาจของตนเองอย่างไร จึงได้ไปเจอมาตราที่ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ทำผิดในเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย ในขณะนี้ 2 มาตรา คือมาตรา 53 และมาตรา 2 ซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมาก ผมจึงขอนำมาแปลให้อ่านกันดังนี้ครับ
Article 53
"ราชอาณาจักรกัมพูชายึดถือนโยบายความเป็นกลางอย่างถาวร และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ราชอาณาจักรกัมพูชาปฏิบัติตามนโยบาย #การอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นทั้งปวงในโลก"
"ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่รุกรานประเทศอื่น ทั้งต้องไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ #ต้องแก้ปัญหาทั้งหลายอย่างสันติโดยเคารพผลประโยชน์ของกันและกัน"
"ราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องไม่ร่วมในพันธมิตรทางทหาร หรือข้อตกลงทางทหารที่ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นกลาง"
"ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่อนุญาตให้มีฐานทางการทหารของต่างชาติอยู่ในเขตแดนของประเทศ และต้องไม่มีฐานทางการทหารของตนเองอยู่ในประเทศอื่นด้วย ยกเว้นภายในกรอบการทำงานตามการร้องขอของสหประชาชาติ"
มาตรานี้ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา วางหลักการเรื่องการไม่รุกราน การอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและประเทศอื่นอย่างสันติ และการแก้ปัญหาอย่างสันติโดยเคารพผลประโยชน์ของกันและ ซึ่งเขียนไว้ดีมาก ๆ แต่ ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ทำผิดแทบทุกข้อเลยครับ !
Article 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
"บูรณภาพแห่งอาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่ถูกล่วงละเมิดภายในเขตแดนที่กำหนดด้วยแผนที่อัตราส่วน 1/100,000 ที่ทำขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1933-1953 และได้รับการยอมรับจากนานาชาติระหว่างปี 1963-1969"
มาตรา 2 นี้กำหนดให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 100,000 ที่ทำในปี ค.ศ. 1933-1953 ในการกำหนดเขตแดนของกัมพูชา (ปี 1953 คือปีที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส) ไม่ได้ให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 200,000 ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 !
ว่าง่าย ๆ คือการที่ ฮุน เซน ใช้แผนที่ 1/200,000 ที่กินอาณาเขตประเทศไทยเข้ามานั้น เป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญกัมพูชามาตรา 2 ครับ !
แผนที่ 1/100,000 นั้นไม่ละเอียดเท่าแผนที่ 1/50,000 ที่ประเทศไทยใช้ แต่ดีกว่าและละเอียดกว่าแผนที่ 1/200,000 ที่กัมพูชาใช้และมีปัญหากับเราแน่ ๆ ครับ
สรุปคือรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ทำผิดแต่กฎหมายระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยิงจรวดใส่พลเรือนกับโรงพยาบาล และการวางกับระเบิด) เท่านั้น #แต่ทำผิดรัฐธรรมนูญของตนเองด้วย ! นี่จะเป็นข้อต่อสู้ใหม่ของเราในการเจรจาและในทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul