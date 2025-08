ไฟเขียว อนุมัติจัดซื้อ กริพเพน 1 ฝูงบิน เสริมทัพกองกำลัง จ่อลงนามปลายเดือน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force



วันที่ 5 สิงหาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกองทัพอากาศและกองทัพเรือ อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินขับไล่ Saab JAS 39 Gripen E/F จากสวีเดน จำนวน 4 ลำ พร้อมเรือดำน้ำ วงเงินรวม 19,500 ล้านบาท เป็นเฟสแรกในแผนจัดซื้อ 3 ระยะ ภายใน 10 ปี

ทั้งนี้ พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ระบุว่า เครื่องบิน F-16 ของไทยจะทยอยปลดประจำการระหว่างปี 2571–2578 จึงต้องหาเครื่องบินใหม่มาทดแทน โดยกองทัพอากาศได้คัดเลือกจาก 20 แบบ และลงมติเลือก "กริพเพน" 1 ฝูงบิน รวม 12 ลำ มูลค่ารวม 60,000 ล้านบาท โดยมีรูปแบบการจัดซื้อ รัฐต่อรัฐ (G2G) กับรัฐบาลสวีเดน เฟสแรกจะส่งมอบในปี 2572



ขณะที่ เพจ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความ "Saab JAS 39 Gripen E/F ... Ready for Take Off ครม. อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนแบบ Saab JAS 39 Gripen ให้กองทัพอากาศเสริมความแข็งแกร่งเพื่อดำรงขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าสืบไป"

สำหรับโครงการนี้ เสนอโดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งมีเดิมกำหนดเสนอ ครม. ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่ล่าช้าเพราะปัญหาเอกสารขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส