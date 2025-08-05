หนุ่มเดินชิลริมหาด เห็นคุณลุงร้านขายน้ำยืนยิ้มให้มาแต่ไกล พอเดินจะไปซื้อ กลับเงิบสุด

หนุ่มกำลังเดินชิลริมชายหาด เจอลุงร้านขายน้ำยิ้มให้มาแต่ไกล รีบเดินตรงจะเข้าไปซื้อเครื่องดื่ม สุดท้ายถึงกับเงิบหนักมาก
ภาพจาก TikTok @farisfardann
หลายคนเมื่อได้โอกาสไปเที่ยวทะเลทั้งที ย่อมนึกถึงการเดินเล่นชิลริมชายหาด ยิ่งถ้ามีร้านขายเครื่องดื่มเย็น ๆ ด้วยแล้ว บอกเลยว่ายิ่งฟินไม่เบา เพียงแต่บางครั้งก็ต้องหาคนขายให้เจอเสียก่อน
วันที่ 3 สิงหาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์โพสต์จากผู้ใช้ TikTok @farisfardann ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแชร์ประสบการณ์ชวนพีคหลังไปเที่ยวที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลก ซึ่งเมื่อเดินอยู่ที่ชายหาดก็เจอเข้ากับร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งดูเหมือนว่าคนขายนั้นเป็นคุณลุงอารมณ์ดี ยืนยิ้มให้ลูกค้ามาแต่ไกลทีเดียว
เมื่อเห็นคนขายน้ำดูเป็นมิตรแบบนี้ ทำให้ตัดสินใจจะเดินเข้าไปที่ร้านทันที แต่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ ๆ เท่าไหร่ก็ยิ่งแปลก ๆ เพราะคุณลุงเล่นยิ้มให้อยู่อย่างนั้น แต่กลับไม่พูดไม่จาใด ๆ
ปรากฏว่า เมื่อไปถึงหน้าร้านก็ทำเอาเงิบหนัก เพราะภาพที่คิดว่าเป็นคุณลุงยืนขายน้ำ ที่แท้เป็นป้ายขนาดใหญ่เกือบเท่าตัวจริงถูกตั้งเอาไว้เท่านั้น งานนี้ถ้าไม่ได้มาดูใกล้ ๆ คงไม่รู้เลยจริง ๆ ว่าแต่คนขายตัวจริงหายไปไหนเนี่ย !?
ภาพจาก TikTok @farisfardann
ภาพจาก TikTok @farisfardann
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2.2 ล้านครั้ง ซึ่งหลายคนต่างยอมใจว่าดูจากระยะไกลแล้วคิดว่าเป็นคนยืนอยู่จริง ๆ งานนี้เจ้าของคลิปโดนหลอกคนเดียวไม่พอ ทำชาวเน็ตพากันโดนป้ายภาพคุณลุงหลอกไปด้วยอีกเพียบ