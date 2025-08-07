วันหยุดพิเศษ ไม่ได้มีแค่ 11 ส.ค. วันเดียว ครม. อนุมัติแล้วยังมีอีก 1 วัน ตรงกับวันไหน

วันหยุดเพิ่มเดือนสิงหาคม มี 1 วันคือวันที่ 11 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ครม. อนุมัติ วันหยุดเพิ่มแล้วตรงกับวันไหน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เดือนสิงหาคม 2568 นอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังมีวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วันด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 แต่หยุดเนื่องในวันอะไร ปฏิทิน 2568 กระปุกดอทคอมจะมาเฉลย
สาเหตุที่หยุดวันที่ 11 สิงหาคม เป็นเพราะ ครม. ลงมติเห็นชอบ ต้องการให้คนไทยได้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน กระตุ้นการเดินทาง ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ
ส่วนวันหยุดราชการแบบพิเศษ ยังมีอีก 1 วัน ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2569 เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยไม่ต้องหักวันลาพักร้อน
วันหยุดเพิ่มเดือนสิงหาคม 2568 หยุดตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ทำให้คนไทยได้หยุดเพิ่มอีก 1 วัน แถมยังมีวันหยุดพิเศษอีก 1 วัน ตรงกับวันไหน
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เดือนสิงหาคม 2568 นอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังมีวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วันด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 แต่หยุดเนื่องในวันอะไร ปฏิทิน 2568 กระปุกดอทคอมจะมาเฉลย
วันหยุดพิเศษเดือนสิงหาคม
สาเหตุที่หยุดวันที่ 11 สิงหาคม เป็นเพราะ ครม. ลงมติเห็นชอบ ต้องการให้คนไทยได้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน กระตุ้นการเดินทาง ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่ได้หยุดแค่วันเดียว ยังมีอีก
ส่วนวันหยุดราชการแบบพิเศษ ยังมีอีก 1 วัน ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2569 เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยไม่ต้องหักวันลาพักร้อน