วันหยุดพิเศษ ไม่ได้มีแค่ 11 ส.ค. วันเดียว ครม. อนุมัติแล้วยังมีอีก 1 วัน ตรงกับวันไหน

          วันหยุดเพิ่มเดือนสิงหาคม มี 1 วันคือวันที่ 11 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ครม. อนุมัติ วันหยุดเพิ่มแล้วตรงกับวันไหน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
วันหยุด

          วันหยุดเพิ่มเดือนสิงหาคม 2568 หยุดตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ทำให้คนไทยได้หยุดเพิ่มอีก 1 วัน แถมยังมีวันหยุดพิเศษอีก 1 วัน ตรงกับวันไหน

          หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เดือนสิงหาคม 2568 นอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังมีวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วันด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 แต่หยุดเนื่องในวันอะไร ปฏิทิน 2568 กระปุกดอทคอมจะมาเฉลย

วันหยุดพิเศษเดือนสิงหาคม


          สาเหตุที่หยุดวันที่ 11 สิงหาคม เป็นเพราะ ครม. ลงมติเห็นชอบ ต้องการให้คนไทยได้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน กระตุ้นการเดินทาง ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ


ไม่ได้หยุดแค่วันเดียว ยังมีอีก


          ส่วนวันหยุดราชการแบบพิเศษ ยังมีอีก 1 วัน ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2569 เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยไม่ต้องหักวันลาพักร้อน






วันหยุดพิเศษ ไม่ได้มีแค่ 11 ส.ค. วันเดียว ครม. อนุมัติแล้วยังมีอีก 1 วัน ตรงกับวันไหน อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2568 เวลา 11:27:46 21,911 อ่าน
