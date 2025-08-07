HILIGHT
เพจดังแฉ เงินในบัญชีปริศนา 4 ปี มียอดเงินเข้ากว่า 200 ล้าน ล่าสุดเหลือแค่ล้านนิด ๆ


          เพจดาวแปดแฉก แฉบัญชีปริศนา 4 ปี เงินเข้ากว่า 200 ล้าน แต่ล่าสุดเหลือเพียงล้านเศษ ใบรอชี้แจงกองปราบฯ ด้านชาวเน็ตแห่คาดเดา

เงินเข้า 200 ล้าน บัญชีใคร

          กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้ง กรณีพฤติกรรมของคนดังที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ถูกจับตาเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของบัญชีที่เปิดบริจาคให้กับวัดว่ามีความโปร่งใสหรือไม่นั้น

          วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ปริศนาเกี่ยวกับคนคนหนึ่ง ที่ตลอดช่วง 2 ปีมีเงินเข้าบัญชีเป็นหลัก 200 ล้าน แต่ล่าสุดมีข่าวว่า ยอดเหลือประมาณ 1 ล้านนิด ๆ เท่านั้น

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "ห้ะ !! ระยะเวลา 4 ปี เงินเข้ารวมเกือบ 200 ล้านบาท ยอดล่าสุดเหลือประมาณ 1 ล้านบาทนิด ๆ จริงหรือไม่อย่างไร คงต้องรอเจ้าของบัญชีชี้แจงกับกองปราบปราม"

เงินเข้า 200 ล้าน บัญชีใคร

          งานนี้ทางชาวเน็ตแห่เมนต์สงสัยกันเพียบ เช่น คดีไหนอีก, วัดไหนอีกเหรอ แต่บางส่วนก็ระบุว่า ท่าทางจะป่วยยาว หรือ บ้างก็เป็นห่วงพระว่าอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วยหรือไม่ เป็นต้น

เงินเข้า 200 ล้าน บัญชีใคร

เงินเข้า 200 ล้าน บัญชีใคร

เงินเข้า 200 ล้าน บัญชีใคร



