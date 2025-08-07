HILIGHT
สั่งยำไก่ทอดร้านดัง โน้ตขอหอมแดงเยอะ ๆ พอเปิดถ้วยถึงกับเอ็นดู พนง. ก็ทำถึงเกิน

          ลูกค้าสั่งยำไก่แซ่บ โน้ตขอ หอมแดงเยอะๆ พอมาส่งถึงกับเอ็นดู พนักงานจัดให้แบบไม่กั๊ก แยกมาให้เป็นถ้วยเต็ม ๆ 
ร้านไก่ทอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phayakangkul Jakkarln

          วันที่ 6 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Phayakangkul Jakkarln โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เล่าประสบการณ์สั่งเมนูข้าวยำไก่ทอดจากร้านดัง ซึ่งระบุในหมายเหตุตอนสั่งไปว่า "ขอหอมแดงเยอะ ๆ บางทีเหมือนลืมใส่มาให้" แต่สิ่งที่ได้นั้นเกินคาดไปเยอะมาก
 
          จากภาพเผยให้เห็นว่า หลังจากอาหารมาส่งแล้ว เมนูข่าวยำไก่ทอดก็ดูจะมีหอมแดงใส่มากเยอะอยู่แล้ว นอกจากนี้ พนักงานยังจัดส่ง หอมแดง แยกต่างหากสั่งถ้วยมาให้อีกเพียบจนจุใจทีเดียว

ร้านไก่ทอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phayakangkul Jakkarln 

          เจ้าของโพสต์ ระบุว่า เกิดมาเพิ่งเคยเจอ 555555 ขอหอมแดงในข้าวยำไก่แซ่บเยอะ ๆ เพราะบางทีเหมือนลืมใส่มาให้จริง ๆ แล้วดูพี่แกทำ มาเป็น Add-on เลย (ไม่ได้บ่นนะครับ ก็บริการน่ารักดี แต่คราวหลังคลุกมาให้หน่อยนะ 555 เยอะ ๆ ก็กินได้ แค่ไม่เคยเจอแบบนี้จริง ๆ เซอร์ไพรส์เลยว่ามีกล่องอะไรเพิ่มมาอีกกล่องตอนเปิดดูของ)

ร้านไก่ทอด

          ปรากฏว่า เรื่องราวนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่น ซึ่งหลายคนต่างวิเคาะห์ว่า สาเหตุที่พนักงานไม่ได้ใส่หอมแดงไปคลุกในข้าวด้วยเยอะ ๆ เพราะน่าจะเป็นมาตฐานของทางร้าน แต่ถ้าไม่ได้ให้เยอะ ๆ ตามที่ลูกค้าขอ สาขาก็อาจจะเสี่ยงโดนคอมเพลน หรือลดดาว ผลจึงออกมาเป็นลักษณะเช่นนี้ 

ร้านไก่ทอด

ร้านไก่ทอด

ร้านไก่ทอด

ร้านไก่ทอด

ร้านไก่ทอด

ร้านไก่ทอด



