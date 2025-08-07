HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน - เปิดโพสต์สุดท้ายก่อนถูกจับ

          ไฮโซลูกนัท ถูกจับแล้ว ยึดอาวุธปืน ของกลางเพียบ ขณะโดนจับพบเสพยา ปมโดนจับมาจากการบังคับสาวเสพยาจนร้องไห้หน้าบ้าน
จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay

          วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบ้านเลขที่ 1104/351 โครงการโนเบิล คิวบ์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อจับกุมตัวนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย วัย 33 ปี หรือไฮโซลูกนัท โดยสามารถยึดของกลางได้จำนวนมาก เป็นพวกปืน กระสุนปืน โคเคน ยาไอซ์

          สำหรับการจับกุมดังกล่าว เกิดจากพลเมืองดีและนางสาวบี เข้ามาแจ้งความว่า ตนเข้าไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านไฮโซลูกนัท ซึ่งเจ้าตัวได้เสพยาเสพติด มีพฤติกรรมข่มขู่และทำร้ายตน ใช้ปืนบังคับให้ตนเสพยาด้วย แต่ตนไม่เสพจึงถูกทำร้าย จึงต้องเสพยาเสพติดตามที่ถูกบังคับ

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay

          เมื่อไฮโซลูกนัทหลับเพราะฤทธิ์ยาเสพติด ตนจึงถ่ายภาพที่เกิดเหตุและหนีออกมาจากบ้านดังกล่าว ส่วนนางสาวบีที่ไปด้วย ก็เกิดความเครียดและความกลัวในชีวิต จนนำไปสู่การแจ้งความและตรวจค้น ตอนที่ตรวจค้นนั้น ไฮโซลูกนัทอยู่ในอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยา ไม่มีสติและพูดคุยไม่รู้เรื่อง

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคนภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay

          เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อหา 2 ข้อหา คือ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่, มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอื่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

          ขณะเดียวกัน เพื่อนบ้านมีการเปิดเผยว่า บ้านหลังนี้มักมีหญิงสาวออกมาร้องไห้หน้าบ้านเป็นประจำ และมีเสียงทะเลาะวิวาทอยู่เสมอ

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          โพสต์สุดท้ายของไฮโซลูกนัท

          เมื่อส่องเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay พบว่า มีการโพสต์ข้อความสุดท้ายวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นรูปปืนหลายกระบอกวางเรียงกันที่พื้น

จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์ 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน - เปิดโพสต์สุดท้ายก่อนถูกจับ อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2568 เวลา 12:03:24 20,843 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย