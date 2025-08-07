จับไฮโซลูกนัท บังคับสาวเสพยา เก็บปืน กระสุน โคเคน - เปิดโพสต์สุดท้ายก่อนถูกจับ

ไฮโซลูกนัท ถูกจับแล้ว ยึดอาวุธปืน ของกลางเพียบ ขณะโดนจับพบเสพยา ปมโดนจับมาจากการบังคับสาวเสพยาจนร้องไห้หน้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบ้านเลขที่ 1104/351 โครงการโนเบิล คิวบ์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อจับกุมตัวนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย วัย 33 ปี หรือไฮโซลูกนัท โดยสามารถยึดของกลางได้จำนวนมาก เป็นพวกปืน กระสุนปืน โคเคน ยาไอซ์
สำหรับการจับกุมดังกล่าว เกิดจากพลเมืองดีและนางสาวบี เข้ามาแจ้งความว่า ตนเข้าไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านไฮโซลูกนัท ซึ่งเจ้าตัวได้เสพยาเสพติด มีพฤติกรรมข่มขู่และทำร้ายตน ใช้ปืนบังคับให้ตนเสพยาด้วย แต่ตนไม่เสพจึงถูกทำร้าย จึงต้องเสพยาเสพติดตามที่ถูกบังคับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay
เมื่อไฮโซลูกนัทหลับเพราะฤทธิ์ยาเสพติด ตนจึงถ่ายภาพที่เกิดเหตุและหนีออกมาจากบ้านดังกล่าว ส่วนนางสาวบีที่ไปด้วย ก็เกิดความเครียดและความกลัวในชีวิต จนนำไปสู่การแจ้งความและตรวจค้น ตอนที่ตรวจค้นนั้น ไฮโซลูกนัทอยู่ในอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยา ไม่มีสติและพูดคุยไม่รู้เรื่อง
เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อหา 2 ข้อหา คือ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่, มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอื่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ขณะเดียวกัน เพื่อนบ้านมีการเปิดเผยว่า บ้านหลังนี้มักมีหญิงสาวออกมาร้องไห้หน้าบ้านเป็นประจำ และมีเสียงทะเลาะวิวาทอยู่เสมอ
เมื่อส่องเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay พบว่า มีการโพสต์ข้อความสุดท้ายวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นรูปปืนหลายกระบอกวางเรียงกันที่พื้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay
โพสต์สุดท้ายของไฮโซลูกนัท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เมื่อส่องเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay พบว่า มีการโพสต์ข้อความสุดท้ายวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นรูปปืนหลายกระบอกวางเรียงกันที่พื้น
