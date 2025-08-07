DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ “โน้ส อุดม” กลับมาแล้ว พร้อมระเบิดความฮา

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์
ครบ 30 ปีโชว์เดี่ยวของ โน้ส อุดม
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ จัดวันไหน ที่ไหน
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ เปิดจองบัตรเมื่อไร
สำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากไประเบิดเสียงหัวเราะของเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทย ใน DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ เตรียมวอร์มนิ้วกันได้เลย เพราะงานนี้จะเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
แต่พิเศษสำหรับผู้ถือเหรียญ DOMCOIN (ดมคอย) สามารถใช้สิทธิ์ Early Bird ซื้อบัตรก่อนได้เลยในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่ 10:00 - 00:00 น. โดยจะได้รับโค้ดซื้อบัตรทาง SMS วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ซึ่ง 1 โค้ด ซื้อได้สูงสุด 4 ใบ/ครั้ง (โค้ดไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้) อย่างไรก็ตาม หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่ได้รับโค้ดทาง SMS สามารถติดต่อได้ที่ LINE ADD @domcoincare ภายในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2568 เท่านั้น
หมายเหตุ : ดมคอย คืออะไร ?
ดมคอย (DOMCOIN) เป็นเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษที่ โน้ส อุดม ส่งให้แทนคำขอบคุณแก่ผู้ที่ซื้อบัตรชมการแสดงเดี่ยว 13 ในปี 2565 ซึ่งได้มีการเลื่อนวันทำการแสดงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ราคาบัตร
บัตร DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ มีราคาตั้งแต่ 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 บาท เลือกตามความพร้อมของทรัพย์ในกระเป๋าสตางค์ แต่ความขำรับรองเต็มทุกที่นั่งแน่นอน
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ซื้อบัตรที่ไหน
สำหรับช่องทางการซื้อบัตร DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ สามารถซื้อได้ที่ช่องทาง
-
เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา
- เว็บไซต์ allticket.com
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดา แต่เป็นการกลับมาของตำนานเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทย โน้ส อุดม ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเรื่องเล่าขำ ๆ ให้คนไทยมานานกว่า 30 ปี งานนี้จดวัน จองบัตรให้ไว แล้วเจอกันที่ Royal Paragon Hall ตุลาคมนี้ จะไปกับแฟน เพื่อน หรือครอบครัว ก็รับประกันได้ว่าคุณจะได้อะไรกลับไปมากกว่าเสียงหัวเราะแน่นอน
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เดี่ยว
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง