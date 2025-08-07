HILIGHT
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ “โน้ส อุดม” กลับมาแล้ว พร้อมระเบิดความฮา

          DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ครบ 30 ปีกับโชว์สุดฮา “โน้ส อุดม” ใครไหวไปก่อน ใครไม่ไหว... มาทางนี้ !
          เตรียมหัวเราะกันให้กรามค้าง เพราะเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟน โน้ส อุดม กลับมาอีกครั้งกับโชว์สุดพิเศษ DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ที่ปีนี้ไม่ใช่เล่น ๆ เพราะเป็นการครบรอบ 30 ปีของโชว์เดี่ยวที่หลายคนโตมากับมัน ครั้งนี้จัดใหญ่จัดเต็ม ใครเป็นแฟนตัวจริงของโน้ส บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด !

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์
ครบ 30 ปีโชว์เดี่ยวของ โน้ส อุดม

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ จัดวันไหน ที่ไหน

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เดี่ยว ประกาศว่า DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ จะจัดขึ้นในวันที่ 8-12 ตุลาคม 2568 รวมทั้งหมด 5 รอบการแสดง โดยเริ่มโชว์ทุกวันเวลา 19:00 น. ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน ใจกลางกรุงเทพฯ ใครสะดวกวันไหนสามารถเลือกวันได้ตามใจ เพราะงานนี้ไม่ได้มาแค่วันเดียวแล้วจากไป แต่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้จัดสรรคิวมาเสพความฮากันแบบจุก ๆ ได้ถึง 5 วันเต็ม ๆ
DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ จัดวันไหน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เดี่ยว

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ เปิดจองบัตรเมื่อไร

          สำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากไประเบิดเสียงหัวเราะของเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทย ใน DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ เตรียมวอร์มนิ้วกันได้เลย เพราะงานนี้จะเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

          แต่พิเศษสำหรับผู้ถือเหรียญ DOMCOIN (ดมคอย) สามารถใช้สิทธิ์ Early Bird ซื้อบัตรก่อนได้เลยในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่ 10:00 - 00:00 น. โดยจะได้รับโค้ดซื้อบัตรทาง SMS วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ซึ่ง 1 โค้ด ซื้อได้สูงสุด 4 ใบ/ครั้ง (โค้ดไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้) อย่างไรก็ตาม หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่ได้รับโค้ดทาง SMS สามารถติดต่อได้ที่ LINE ADD @domcoincare ภายในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2568 เท่านั้น

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ คนถือดมคอยมีสิทธิ์ซื้อบัตรก่อน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เดี่ยว

หมายเหตุ : ดมคอย คืออะไร ? 

          ดมคอย (DOMCOIN) เป็นเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษที่ โน้ส อุดม ส่งให้แทนคำขอบคุณแก่ผู้ที่ซื้อบัตรชมการแสดงเดี่ยว 13 ในปี 2565 ซึ่งได้มีการเลื่อนวันทำการแสดงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ราคาบัตร

          บัตร DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ มีราคาตั้งแต่ 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 บาท เลือกตามความพร้อมของทรัพย์ในกระเป๋าสตางค์ แต่ความขำรับรองเต็มทุกที่นั่งแน่นอน 

ผังที่นั่งและราคาบัตร DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เดี่ยว

DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ซื้อบัตรที่ไหน

          สำหรับช่องทางการซื้อบัตร DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ สามารถซื้อได้ที่ช่องทาง 

  • เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา

  • เว็บไซต์ allticket.com 

          DEAW STILL ALIVE เดี่ยว สติล อะไลฟ์ ไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดา แต่เป็นการกลับมาของตำนานเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทย โน้ส อุดม ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเรื่องเล่าขำ ๆ ให้คนไทยมานานกว่า 30 ปี งานนี้จดวัน จองบัตรให้ไว แล้วเจอกันที่ Royal Paragon Hall ตุลาคมนี้ จะไปกับแฟน เพื่อน หรือครอบครัว ก็รับประกันได้ว่าคุณจะได้อะไรกลับไปมากกว่าเสียงหัวเราะแน่นอน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก เดี่ยว, paragonhall.com, allticket.com 
