HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคลื่อนไหวหลังปมดราม่า เผยออกจาก รพ. แล้ว ยินดีชี้แจงข้อสงสัย

          หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคลื่อนไหวแล้ว ขออภัยที่หายไป ตอนนี้ออกจาก รพ. แล้ว ยืนยันจะออกมาคุยอย่างเปิดเผย หลังชี้แจงกับ จนท. 
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี 

          จากประเด็นร้อน กรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ซึ่งกำลังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเรื่องเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ หลังจาก หลวงพ่ออลงกต มีคำสั่งห้ามหมอบี ใช้ชื่อวัดในการเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเด็ดขาดนั้น

          วันที่ 7 สิงหาคม 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี ชี้แจงเหตุเงียบหายไปว่า เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา ยืนยันพร้อมตอบทุกข้อสงสัย แต่ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ผ่านทนายความก่อน จึงจะออกมาชี้แจงต่อสาธารณะในลำดับถัดไป 

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เรียนแจ้งทุกท่านครับก่อนอื่น ผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในหลาย ๆ ประเด็น
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี 

          เมื่อวานผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ อาการโดยรวมดีขึ้นมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับ

          สำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงและตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชน ผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความของผม

          เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้น ผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับ ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคลื่อนไหวหลังปมดราม่า เผยออกจาก รพ. แล้ว ยินดีชี้แจงข้อสงสัย อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2568 เวลา 14:18:31 2,089 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย