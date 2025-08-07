หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคลื่อนไหวหลังปมดราม่า เผยออกจาก รพ. แล้ว ยินดีชี้แจงข้อสงสัย

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคลื่อนไหวแล้ว ขออภัยที่หายไป ตอนนี้ออกจาก รพ. แล้ว ยืนยันจะออกมาคุยอย่างเปิดเผย หลังชี้แจงกับ จนท.
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี ชี้แจงเหตุเงียบหายไปว่า เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา ยืนยันพร้อมตอบทุกข้อสงสัย แต่ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ผ่านทนายความก่อน จึงจะออกมาชี้แจงต่อสาธารณะในลำดับถัดไป
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เรียนแจ้งทุกท่านครับก่อนอื่น ผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในหลาย ๆ ประเด็น
เมื่อวานผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ อาการโดยรวมดีขึ้นมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับ
สำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงและตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชน ผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความของผม
เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้น ผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับ ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ
จากประเด็นร้อน กรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ซึ่งกำลังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเรื่องเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ หลังจาก หลวงพ่ออลงกต มีคำสั่งห้ามหมอบี ใช้ชื่อวัดในการเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเด็ดขาดนั้น
