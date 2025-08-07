สาวง้อแฟนหนุ่ม วิ่งเข้ามากอดริมบันได แต่พุ่งตัวแรงจนเบรกไม่อยู่ มองไม่เห็นจุดอับอันตราย กลายเป็นนาทีช็อกถึงชีวิต ส่วนอีกคนอาการสาหัส
ภาพจาก X
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล รายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนใจ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งพยายามที่จะง้อแฟนหนุ่ม โดยเธอได้วิ่งเข้าไปกอดฝ่ายชายที่กำลังอยู่ในอารมณ์โกรธ แต่เธอพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็ว โดยที่ไม่รู้ว่าบริเวณนั้นเป็น "จุดอับอันตราย" ทำให้ทั้งสองร่วงตกลงมาจากอาคารจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต ในขณะที่อีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเปอร์โตอินคา ทางตอนกลางของประเทศเปรู ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา หญิงสาววัย 21 ปี ชื่อว่า เอเมลี ฟิโอเรลา เมโก ดิอาซ กำลังทำงานที่ห้องบิลเลียดบนอาคารแห่งหนึ่ง ขณะนั้น เฮนรี มานูเอล เดล อากีลา มาเซโด แฟนหนุ่มวัย 27 ปี ได้มาหาเธอ และหลังจากนั้นทั้งสองได้ทะเลาะกัน
ภาพจาก X
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายชายวิ่งออกมาจากห้องบิลเลียดด้วยอารมณ์โกรธ โดยมีฝ่ายหญิงวิ่งตามมาง้อในทันที แต่ปรากฏว่า เมื่อไปถึงบริเวณบันได ในขณะที่แฟนหนุ่มของเธอกำลังจะลงบันไดไป เอเมลีได้วิ่งพุ่งตัวเข้ามากอดแฟนหนุ่มด้วยความเร็วและแรง พร้อมดันตัวเขาไปติดราวระเบียงซึ่งไม่เห็นว่ามีช่องว่างอยู่ ทำให้ทั้งคู่เสียหลักพลัดตกลงไปยังด้านล่างอาคาร
ภาพจาก X
ภาพจาก X
รายงานระบุว่า เอเมลีและเฮนรี แฟนหนุ่มของเธอ ร่วงตกลงมาจากชั้น 2 ของอาคาร แต่ด้วยความแรงและลักษณะที่ตกลงมาโดยศีรษะทิ่มลง ทำให้ฝ่ายหญิงแน่นิ่งไป ทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หน่วยฉุกเฉินได้พยายามช่วยชีวิตเธอแต่ก็ไม่สำเร็จ ส่วนฝ่ายชายพบว่าได้รับบาดเจ็บ แต่ยังมีชีพจร ทางเจ้าหน้าที่จึงรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา โดยขณะนี้อาการยังวิกฤต
ภาพจาก X
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการเปิดเผยภาพเหตุการณ์ที่น่าตกใจ อันนำไปสู่โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ แต่เหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงต้องรอการตรวจสอบและพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจุดที่เป็นอันตรายบนอาคารที่เกิดเหตุ โดยขณะนี้ทางตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน
ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple
