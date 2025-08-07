ภรรยาทำอาหาร 3 ชม. สามีบ่นยาว 10 นาที เพราะไม่มีไข่ จุดจบพลิกโต๊ะคว่ำไม่ต้องกิน

ภรรยาใช้เวลาตั้งใจทำอาหาร 3 ชั่วโมง สามีนั่งบ่นยาว 10 นาที เพราะไม่มีไข่ จุดจบพลิกโต๊ะคว่ำไม่ต้องกิน
ภาพจาก Weibo
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในระหว่างที่พวกเขากำลังตั้งโต๊ะกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาชวนอบอุ่น แต่แล้วอยู่ ๆ สถานการณ์กลับกลายเป็น "หายนะ" เหตุเพราะสามีของเธอบ่นไม่หยุดว่า "ไม่มีไข่" แม้จะมีอาหารมากมายอยู่เต็มโต๊ะ
รายงานเผยว่า ครอบครัวนี้อาศัยในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีหลานชาย 2 คน จากทางบ้านพ่อแม่ภรรยามาเยี่ยมครอบครัว ทางภรรยาวัย 24 ปี จึงตั้งใจใช้เวลาเข้าครัวนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อทำอาหารจานอร่อยให้ทุกคนมากินร่วมกันในโอกาสนี้ จนได้เมนูอาหารมากมายเต็มโต๊ะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อสามีของเธอมาที่โต๊ะอาหาร บรรยากาศความชื่นมื่นก็เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน กลายเป็นความตึงเครียด เพราะทันทีที่เขานั่งลงเตรียมพร้อมจะกิน เขาก็ถามว่า "ไหนไข่ของฉัน ทำไมฉันไม่เห็นมีไข่ !"
ทางภรรยาพยายามอธิบายอย่างใจเย็นว่า ไข่มี 3 ใบ ให้เด็ก ๆ ทั้ง 3 คน (หลานชาย 2 คน และลูก 1 คน) กินหมดแล้ว และเธอเองก็ไม่ได้กินเช่นกัน ทว่าสามีกลับไม่พอใจและต่อว่าหลานชายของภรรยาว่า "พวกเธอกินได้อย่างไร ฉันยังไม่ได้กินเลย"
ภรรยาหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ด้วยการเสนอว่าเดี๋ยวเธอจะไปต้มไข่ให้ใหม่ แต่สามีกลับตอบกลับว่า "ไม่ ฉันไม่อยากกิน ฉันไม่ได้ขอร้องให้คุณทำ และฉันก็ไม่อยากให้คุณทำด้วย ถ้าฉันอยากกิน ฉันจะทำเอง"
เมื่อได้ยินเช่นนั้น ภรรยาก็เกิดความโมโหกล่าวตำหนิสามีว่า "คุณทำตัวเหมือนเด็กตลอดเวลาเลย !" แต่หลังจากนั้นทางสามีก็ยังไม่ยอมหยุดบ่น ทางภรรยาพยายามเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้อง ก่อนที่จะออกมาต้มไข่แล้วนำมาวางให้สามี แต่เขากลับนั่งบ่นพึมพำอยู่นานกว่า 10 นาที
จนในที่สุดภรรยาทนไม่ไหวอีกต่อไป เธอจึงตะโกนบอกให้สามีหยุดกิน ก่อนที่จะพลิกโต๊ะอาหาร จนทำให้อาหารทั้งหมดบนโต๊ะเทกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นจนเละเทะ ในขณะที่สามีได้แต่ยืนมองภาพหายนะตรงหน้า
ภาพจาก Weibo
ภายหลังจากภาพเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกมา ก็จุดประกายให้ชาวเน็ตพากันเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยส่วนใหญ่ตำหนิทางสามี กล่าวว่า "มีแต่คนใจแคบเท่านั้นที่จะเป็นได้ขนาดนี้" "เขาโวยวายไม่พอใจ เพียงเพราะไม่ได้กินไข่ ทั้งที่มีอาหารเต็มโต๊ะ", "3 ชั่วโมง ภรรยาตั้งใจทำอาหาร แต่สามีอยากกินไข่", "เขาอยากกินไข่จริง ๆ หรือแค่ไม่พอใจที่หลานเธอได้กิน แต่เขาไม่มี"
อย่างไรก็ดี มีบางรายที่แสดงความคิดเห็นว่า การแสดงออกถึงความรุนแรงทั้งคำพูดหรือการกระทำ ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา แต่กลับจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็ก ผู้ใหญ่ควรใช้สติให้มากกว่านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT
ภาพจาก Weibo
