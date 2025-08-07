HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภรรยาทำอาหาร 3 ชม. สามีบ่นยาว 10 นาที เพราะไม่มีไข่ จุดจบพลิกโต๊ะคว่ำไม่ต้องกิน

           ภรรยาใช้เวลาตั้งใจทำอาหาร 3 ชั่วโมง สามีนั่งบ่นยาว 10 นาที เพราะไม่มีไข่ จุดจบพลิกโต๊ะคว่ำไม่ต้องกิน  
ปัญหาครอบครัว
ภาพจาก Weibo 

           วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในระหว่างที่พวกเขากำลังตั้งโต๊ะกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาชวนอบอุ่น แต่แล้วอยู่ ๆ สถานการณ์กลับกลายเป็น "หายนะ" เหตุเพราะสามีของเธอบ่นไม่หยุดว่า "ไม่มีไข่" แม้จะมีอาหารมากมายอยู่เต็มโต๊ะ 

           รายงานเผยว่า ครอบครัวนี้อาศัยในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีหลานชาย 2 คน จากทางบ้านพ่อแม่ภรรยามาเยี่ยมครอบครัว ทางภรรยาวัย 24 ปี จึงตั้งใจใช้เวลาเข้าครัวนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อทำอาหารจานอร่อยให้ทุกคนมากินร่วมกันในโอกาสนี้ จนได้เมนูอาหารมากมายเต็มโต๊ะ  

           แต่ปรากฏว่าเมื่อสามีของเธอมาที่โต๊ะอาหาร บรรยากาศความชื่นมื่นก็เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน กลายเป็นความตึงเครียด เพราะทันทีที่เขานั่งลงเตรียมพร้อมจะกิน เขาก็ถามว่า "ไหนไข่ของฉัน ทำไมฉันไม่เห็นมีไข่ !" 

           ทางภรรยาพยายามอธิบายอย่างใจเย็นว่า ไข่มี 3 ใบ ให้เด็ก ๆ ทั้ง 3 คน (หลานชาย 2 คน และลูก 1 คน) กินหมดแล้ว และเธอเองก็ไม่ได้กินเช่นกัน ทว่าสามีกลับไม่พอใจและต่อว่าหลานชายของภรรยาว่า "พวกเธอกินได้อย่างไร ฉันยังไม่ได้กินเลย" 

           ภรรยาหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ด้วยการเสนอว่าเดี๋ยวเธอจะไปต้มไข่ให้ใหม่ แต่สามีกลับตอบกลับว่า "ไม่ ฉันไม่อยากกิน ฉันไม่ได้ขอร้องให้คุณทำ และฉันก็ไม่อยากให้คุณทำด้วย ถ้าฉันอยากกิน ฉันจะทำเอง"

 


         เมื่อได้ยินเช่นนั้น ภรรยาก็เกิดความโมโหกล่าวตำหนิสามีว่า "คุณทำตัวเหมือนเด็กตลอดเวลาเลย !" แต่หลังจากนั้นทางสามีก็ยังไม่ยอมหยุดบ่น ทางภรรยาพยายามเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้อง ก่อนที่จะออกมาต้มไข่แล้วนำมาวางให้สามี แต่เขากลับนั่งบ่นพึมพำอยู่นานกว่า 10 นาที

           จนในที่สุดภรรยาทนไม่ไหวอีกต่อไป เธอจึงตะโกนบอกให้สามีหยุดกิน ก่อนที่จะพลิกโต๊ะอาหาร จนทำให้อาหารทั้งหมดบนโต๊ะเทกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นจนเละเทะ ในขณะที่สามีได้แต่ยืนมองภาพหายนะตรงหน้า  

ปัญหาครอบครัว
ภาพจาก Weibo 

           ภายหลังจากภาพเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกมา ก็จุดประกายให้ชาวเน็ตพากันเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยส่วนใหญ่ตำหนิทางสามี กล่าวว่า "มีแต่คนใจแคบเท่านั้นที่จะเป็นได้ขนาดนี้" "เขาโวยวายไม่พอใจ เพียงเพราะไม่ได้กินไข่ ทั้งที่มีอาหารเต็มโต๊ะ", "3 ชั่วโมง ภรรยาตั้งใจทำอาหาร แต่สามีอยากกินไข่", "เขาอยากกินไข่จริง ๆ หรือแค่ไม่พอใจที่หลานเธอได้กิน แต่เขาไม่มี"

           อย่างไรก็ดี มีบางรายที่แสดงความคิดเห็นว่า การแสดงออกถึงความรุนแรงทั้งคำพูดหรือการกระทำ ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา แต่กลับจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็ก ผู้ใหญ่ควรใช้สติให้มากกว่านี้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภรรยาทำอาหาร 3 ชม. สามีบ่นยาว 10 นาที เพราะไม่มีไข่ จุดจบพลิกโต๊ะคว่ำไม่ต้องกิน อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2568 เวลา 15:21:58 2,639 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย