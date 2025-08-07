อดีตทีมงาน หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ฟันธงไม่ได้มีญาณ หลายเรื่องที่อ้างไว้ ส่อแววโป๊ะ !?

อดีตทีมงานหมอบี เปิดหลักฐาน ภาพปราบผีและเรื่องเล่า อาจส่อแววไม่จริง พร้อมฟันธงไม่ได้มีญาณ เผยเคยศรัทธามาก แต่ได้เห็นบางเรื่องที่ทำให้สุดทน
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 รายการโหนกระแส ช่อง 3 เปิดใจ คุณเอ (นามสมมติ) อดีตคนที่เคยทำงานกับหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาว่า เดิมตนเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ก่อนจะเข้าไปช่วยทำงานกับหมอบีในปี 2560 ในรูปแบบจิตอาสา ช่วยหน้างาน เรื่องโรงทาน และคอยช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งในงานจะมีคนนำเงินสดมาบริจาค หรือโอนเงินผ่านไลฟ์ ซึ่งจะต้องมีคนนับและจัดเก็บเงินเพื่อสรุปยอด
นอกจากนี้ ตนยังเคยช่วยทำงานเรื่องออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทีมหมอบี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในระบบ ช่วงประมาณ 1 ปีที่ตนเองทำงานอยู่ มียอดเงินที่ขอใบอนุโมทนาบัตรมาหลักสิบล้าน ก่อนจะออกมาต้นปี 2566
ภาพจาก โหนกระแส
ด้าน หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า ตนเองเคยสัมภาษณ์ หมอบี เป็นรายการแรก ๆ สมัยทำ มูไนท์ ตอนนั้นมีการพูดคุยกันว่าเขาสามารถจะสื่อวิญญาณได้ และสามารถจัดการวิญญาณที่มาติดตามให้ได้
คุณเอ เล่าเสริมว่า ในรายการวันนั้น หมอบี พูดว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างในรายการ โดยยกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา และท้าให้ทางรายการค้นหาดู เมื่อเสิร์จดูก็พบว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง
หนุ่ม กรรชัย ถามคุณเอว่า แสดงว่า (หมอบี) เขามีญาณสัมผัสเหรอ มีไหม หรือมีแต่ยานยนต์
คุณเอ ตอบว่า ยานยนต์ เขามีเยอะค่ะ ไม่รู้ว่าใช้ชื่อตัวเองไหม ทราบแต่ซื้อเงินสด ส่วนเรื่องเขามีญาณสัมผัสไหม ถ้าจะให้ฟันธง คือ ไม่มี เริ่มจากที่ตนเองไปจับสังเกตจากเฟซบุ๊กเก่าของเขา มีการโพสต์ว่าไปปราบผีจุดไหนบ้างและลงรูปภาพสถานที่ไว้ แต่ตอนหลังมีชาวเน็ตและตนเองลองหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ภาพเหล่านั้นหาได้จาก Google หรือ Pinterest แล้วก็นำภาพเหล่านั้นมาตกแต่งบ้าง Crop บ้าง
ภาพจาก โหนกระแส
นอกจากนี้ คุณเอ ยังแนะนำด้วยว่า โพสต์เก่า ๆ เหล่านี้สามารถไปดูได้ในเฟซบุ๊กเก่าของเขา (หมอบี) เพราะทราบว่าเขาไปลบไม่ได้เพราะลืมพาสเวิร์ด
หนุ่ม กรรชัย ถามว่า คุณไปรู้ได้ยังไงว่าเขาลืมพาสเวิร์ด คุณเป็นเมียเขาเหรอ
คุณเอ ตอบว่า ไม่ได้อยากเป็นเมียเบอร์ 5, เบอร์ 6 ค่ะ
ส่วนเรื่องภาพที่เขาลงว่าไปปราบผี บางภาพก็บ้างว่าเคยเกิดเหตุไฟไหม้ แต่ก็ไปสืบทราบมาว่าตรงนั้นไม่เคยมีไฟไหม้เลย เป็นต้น มองว่าเป็นการลงเรื่องราวเพื่อสร้างตัวตน
ภาพจาก โหนกระแส
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องขอหน้ากากอาถรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส ที่เขาเคยไปเล่าไว้หลายที่ว่าเคยจัดการวิญญาณศิลปินที่สิงอยู่ในหน้ากากนี้แล้วสร้างความเดือดร้อนในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส แต่พบว่าหน้ากากดังกล่าวนั้นมีที่มาจากอเมริกาใต้ ไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส
รวมทั้งยังมีเคสที่เขาเคยเล่าว่าไปปราบผีที่ โคโลญจน์ เยอรมัน ในปี 2529 ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะตอนนั้นเขาอายุแค่ 11 ปี นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เขาเล่าว่าเคยพูดคุยกับ พระพุทธทาส ในปี 2534 - 2535 อ้างว่าท่านสอนเรื่องความกลัวให้ และวันต่อมาท่านก็ให้ไปพูดที่ลานหินโค้ง แต่ในความจริงช่วงนั้น พระพุทธทาส ท่านอาพาสแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
ส่วนเคสที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง เคยแนะนำให้คนที่รู้จักซึ่งมีความทุกข์ใจเรื่องคนที่จากไปไปหาเขา ยอมรับว่าประหลาดใจที่เขาตอบคำถามเหล่านั้นได้ ตอนนั้นทำให้ตนเองเชื่อมาก แต่ด้วยการปฏิบัติตนที่น่ากังขาหลายอย่าง และความรวยผิดปกติ ทำให้ตนมองว่ามันไม่ใช่แล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 รายการโหนกระแส ช่อง 3 เปิดใจ คุณเอ (นามสมมติ) อดีตคนที่เคยทำงานกับหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาว่า เดิมตนเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ก่อนจะเข้าไปช่วยทำงานกับหมอบีในปี 2560 ในรูปแบบจิตอาสา ช่วยหน้างาน เรื่องโรงทาน และคอยช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งในงานจะมีคนนำเงินสดมาบริจาค หรือโอนเงินผ่านไลฟ์ ซึ่งจะต้องมีคนนับและจัดเก็บเงินเพื่อสรุปยอด
นอกจากนี้ ตนยังเคยช่วยทำงานเรื่องออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทีมหมอบี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในระบบ ช่วงประมาณ 1 ปีที่ตนเองทำงานอยู่ มียอดเงินที่ขอใบอนุโมทนาบัตรมาหลักสิบล้าน ก่อนจะออกมาต้นปี 2566
ภาพจาก โหนกระแส
ด้าน หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า ตนเองเคยสัมภาษณ์ หมอบี เป็นรายการแรก ๆ สมัยทำ มูไนท์ ตอนนั้นมีการพูดคุยกันว่าเขาสามารถจะสื่อวิญญาณได้ และสามารถจัดการวิญญาณที่มาติดตามให้ได้
คุณเอ เล่าเสริมว่า ในรายการวันนั้น หมอบี พูดว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างในรายการ โดยยกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา และท้าให้ทางรายการค้นหาดู เมื่อเสิร์จดูก็พบว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง
หนุ่ม กรรชัย ถามคุณเอว่า แสดงว่า (หมอบี) เขามีญาณสัมผัสเหรอ มีไหม หรือมีแต่ยานยนต์
คุณเอ ตอบว่า ยานยนต์ เขามีเยอะค่ะ ไม่รู้ว่าใช้ชื่อตัวเองไหม ทราบแต่ซื้อเงินสด ส่วนเรื่องเขามีญาณสัมผัสไหม ถ้าจะให้ฟันธง คือ ไม่มี เริ่มจากที่ตนเองไปจับสังเกตจากเฟซบุ๊กเก่าของเขา มีการโพสต์ว่าไปปราบผีจุดไหนบ้างและลงรูปภาพสถานที่ไว้ แต่ตอนหลังมีชาวเน็ตและตนเองลองหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ภาพเหล่านั้นหาได้จาก Google หรือ Pinterest แล้วก็นำภาพเหล่านั้นมาตกแต่งบ้าง Crop บ้าง
ภาพจาก โหนกระแส
นอกจากนี้ คุณเอ ยังแนะนำด้วยว่า โพสต์เก่า ๆ เหล่านี้สามารถไปดูได้ในเฟซบุ๊กเก่าของเขา (หมอบี) เพราะทราบว่าเขาไปลบไม่ได้เพราะลืมพาสเวิร์ด
หนุ่ม กรรชัย ถามว่า คุณไปรู้ได้ยังไงว่าเขาลืมพาสเวิร์ด คุณเป็นเมียเขาเหรอ
คุณเอ ตอบว่า ไม่ได้อยากเป็นเมียเบอร์ 5, เบอร์ 6 ค่ะ
ส่วนเรื่องภาพที่เขาลงว่าไปปราบผี บางภาพก็บ้างว่าเคยเกิดเหตุไฟไหม้ แต่ก็ไปสืบทราบมาว่าตรงนั้นไม่เคยมีไฟไหม้เลย เป็นต้น มองว่าเป็นการลงเรื่องราวเพื่อสร้างตัวตน
ภาพจาก โหนกระแส
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องขอหน้ากากอาถรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส ที่เขาเคยไปเล่าไว้หลายที่ว่าเคยจัดการวิญญาณศิลปินที่สิงอยู่ในหน้ากากนี้แล้วสร้างความเดือดร้อนในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส แต่พบว่าหน้ากากดังกล่าวนั้นมีที่มาจากอเมริกาใต้ ไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส
รวมทั้งยังมีเคสที่เขาเคยเล่าว่าไปปราบผีที่ โคโลญจน์ เยอรมัน ในปี 2529 ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะตอนนั้นเขาอายุแค่ 11 ปี นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เขาเล่าว่าเคยพูดคุยกับ พระพุทธทาส ในปี 2534 - 2535 อ้างว่าท่านสอนเรื่องความกลัวให้ และวันต่อมาท่านก็ให้ไปพูดที่ลานหินโค้ง แต่ในความจริงช่วงนั้น พระพุทธทาส ท่านอาพาสแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
ส่วนเคสที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง เคยแนะนำให้คนที่รู้จักซึ่งมีความทุกข์ใจเรื่องคนที่จากไปไปหาเขา ยอมรับว่าประหลาดใจที่เขาตอบคำถามเหล่านั้นได้ ตอนนั้นทำให้ตนเองเชื่อมาก แต่ด้วยการปฏิบัติตนที่น่ากังขาหลายอย่าง และความรวยผิดปกติ ทำให้ตนมองว่ามันไม่ใช่แล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส