ไวรัล 7 ล้านวิว เมื่อมีเซเว่น อีเลฟเว่น มาเปิดสาขาตรงข้ามบ้าน สิ่งที่จะต้องเจอ มีอะไรบ้าง

ไวรัล 7 ล้านวิว เมื่อมีเซเว่น อีเลฟเว่น มาเปิดสาขาตรงข้ามบ้าน แค่ข้ามถนนก็ถึงแล้ว งานนี้คนวิเคราะห์จะเจออะไรบ้าง
ภาพจาก TikTok @kanokwanew
หนึ่งในร้านสะดวกซื้อชื่อดังของไทย ต้องมีชื่อเซเว่น อีเลฟเว่น ติดอันดับแน่นอน เพราะเป็นร้านที่หาสาขาได้ง่ายที่สุด
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 TikTok @kanokwanew มีการลงคลิปสั้น ๆ ว่า เซเว่น อีเลฟเว่น มาเปิดหน้าบ้านจริง ๆ พร้อมกับลงคลิปการก่อสร้าง เห็นชัด ๆ ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน 2 เลนหน้าบ้าน เรียกว่าถ้าเปิดให้บริการเมื่อไร สามารถข้ามไปซื้อได้ง่าย ๆ ทันที ไม่ต้องเดินไกล
ภาพจาก TikTok @kanokwanew
ด้านชาวเน็ตต่างวิเคราะห์ว่า สิ่งที่เจ้าของคลิปจะเจอหลังจากนี้ จะเริ่มตั้งแต่ การออกไปช็อปปิ้งง่ายขึ้น เพราะมันใกล้บ้านเหลือเกิน และเมื่อเราช็อปปิ้งได้ คนอื่นก็ทำได้ ก็จะมีลูกค้ารายอื่น ๆ มาร้าน ทำให้รถติดขึ้น เสียงดังขึ้นจนรบกวนบ้านเราได้เช่นเดียวกัน ต้องรับมือให้ดี
ขณะที่บางคนมองว่า ควรพลิกโอกาสทำมาหากิน ลองขายอะไรที่เซเว่นไม่มีขาย ไหน ๆ คนก็มาตรงนี้เยอะขึ้น เป็นการสร้างรายได้ไปด้วย
ภาพจาก TikTok @kanokwanew
เพียงแค่เรื่องเซเว่น อีเลฟเว่น มาตั้งอยู่หน้าบ้าน ทำให้มีคนดูถึง 7 ล้านครั้ง และในตอนนี้ผ่านไป 1 เดือนกว่า ๆ เซเว่น อีเลฟเว่น ก็เปิดสาขาอย่างเป็นทางการ
ภาพจาก TikTok @kanokwanew
ภาพจาก TikTok @kanokwanew
ภาพจาก TikTok @kanokwanew
