ประกาศฟ้าผ่า ร้านบุฟเฟต์อาหารเกาหลี ปิดสาขาห้างดัง บริการถึง 7 ส.ค.

 
           Dookki Korean Topokki บุฟเฟต์ แจ้งปิดสาขา เซ็นทรัล พระราม 3 เปิด 7 ส.ค. 68 วันสุดท้าย อัปเดตสาขาที่ยังเปิด เช็กที่นี่



Dookki Topokki
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand

           เป็นอีกข่าวชวนใจหายสำหรับคนชอบบุฟเฟต์เกาหลี กรณีวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี ร้านอาหารบุฟเฟต์เกาหลีชื่อดัง ออกมาประกาศผ่านเพจของร้านว่า เตรียมปิดร้านสาขา Central Rama 3 โดยจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 

           ทางเพจ ระบุว่า เรียน ลูกค้าที่เคารพ ทางร้าน Dookki Korean Topokki Buffet สาขา Central Rama 3 ขอแจ้งให้ทราบว่า จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 

           ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

           ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงของเรา หวังว่าจะได้ให้บริการท่านอีกครั้งในอนาคต

Dookki Topokki
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand
Dookki Topokki
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand

 สำหรับ Dookki Korean Topokki Buffet  สาขาอื่นที่ยังเปิดให้บริการ มีดังนี้

           - สยามสเคป 
           - ยูเนี่ยนมอลล์
           - เดอะพรอเมนาด

 Dookki Topokki
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand

Dookki Topokki
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand




ประกาศฟ้าผ่า ร้านบุฟเฟต์อาหารเกาหลี ปิดสาขาห้างดัง บริการถึง 7 ส.ค.
