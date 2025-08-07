ประกาศฟ้าผ่า ร้านบุฟเฟต์อาหารเกาหลี ปิดสาขาห้างดัง บริการถึง 7 ส.ค.

Dookki Korean Topokki บุฟเฟต์ แจ้งปิดสาขา เซ็นทรัล พระราม 3 เปิด 7 ส.ค. 68 วันสุดท้าย อัปเดตสาขาที่ยังเปิด เช็กที่นี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand
เป็นอีกข่าวชวนใจหายสำหรับคนชอบบุฟเฟต์เกาหลี กรณีวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี ร้านอาหารบุฟเฟต์เกาหลีชื่อดัง ออกมาประกาศผ่านเพจของร้านว่า เตรียมปิดร้านสาขา Central Rama 3 โดยจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2568
ทางเพจ ระบุว่า เรียน ลูกค้าที่เคารพ ทางร้าน Dookki Korean Topokki Buffet สาขา Central Rama 3 ขอแจ้งให้ทราบว่า จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2568
ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงของเรา หวังว่าจะได้ให้บริการท่านอีกครั้งในอนาคต
- สยามสเคป
- ยูเนี่ยนมอลล์
- เดอะพรอเมนาด
