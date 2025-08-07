HILIGHT
รถบรรทุกตกเหว ลงไปดูเหตุการณ์กลับพบสิ่งที่น่าสะพรึงกว่า อยู่มาเป็นปี ไม่มีใครรู้ !

 
          รถบรรทุกตกเหว ลงไปดูเหตุการณ์กลับพบสิ่งที่น่าสะพรึงกว่าเป็นซากรถ MG ไฟไหม้ มีโครงกระดูกอยู่ข้างใน ไม่มีญาติตามหาร่าง ทั้งทีน่าจะผ่านมาเป็นปี

รถตกเหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์  

          วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ไบร์ท ทีวี รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีซากรถยนต์ MG ที่ตกเขาคอม้า ถนนสายโป่งแค - ชาติตระการ ลึกจากถนนประมาณ 50 เมตร

รถตกเหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์  

          สำหรับการเจอรถดังกล่าว สืบเนื่องมาจากวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสเสียหลักตกเขา พอเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ กลับพบซากรถ MG ห่างออกไป 20 เมตร อยู่ในสภาพเสียหายทั้งคัน และมีโครงกระดูกภายในรถ ทว่าสภาพอากาศไม่อำนวย ทำให้วันนี้กลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

          ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาทะเบียนรถ พิสูจน์อัตลักษณ์ศพ และหาญาติผู้เสียชีวิต คาดว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากรถตกเขาแล้วเกิดเพลิงไหม้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

รถตกเหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์  

รถตกเหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์  

รถตกเหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์  

รถตกเหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์  



ขอบคุณข้อมูลจาก ไบร์ท ทีวี

 
