รถบรรทุกตกเหว ลงไปดูเหตุการณ์กลับพบสิ่งที่น่าสะพรึงกว่า อยู่มาเป็นปี ไม่มีใครรู้ !

รถบรรทุกตกเหว ลงไปดูเหตุการณ์กลับพบสิ่งที่น่าสะพรึงกว่าเป็นซากรถ MG ไฟไหม้ มีโครงกระดูกอยู่ข้างใน ไม่มีญาติตามหาร่าง ทั้งทีน่าจะผ่านมาเป็นปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ไบร์ท ทีวี รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีซากรถยนต์ MG ที่ตกเขาคอม้า ถนนสายโป่งแค - ชาติตระการ ลึกจากถนนประมาณ 50 เมตร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาทะเบียนรถ พิสูจน์อัตลักษณ์ศพ และหาญาติผู้เสียชีวิต คาดว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากรถตกเขาแล้วเกิดเพลิงไหม้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
