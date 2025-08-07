สาวเปิดหมดเปลือก เล่าประสบการณ์เข้าร่วมรีทรีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ คอร์สบำบัดใจถึงจุดสุดยอด ลงทุนจ่ายไปเกือบ 5 แสน ได้เจออะไรบ้าง
เมื่อนึกถึงการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ หลายคนอาจนึกถึงสถานที่เงียบสงบ การทำโยคะ นั่งสมาธิ นวดผ่อนคลาย รวมไปถึงคอร์สกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ แต่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมรีทรีตสุดแปลกที่พาผู้เข้าร่วมโลดแล่นเหนือจินตนาการไปไกลกว่านั้น ในรูปแบบที่หลายคนนึกไม่ถึง
วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ UNILAD เผยเรื่องราวว่า จานา ฮอกกิง คอลัมนิสต์เรื่องเพศและการออกเดตของ Mail Online ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่า "Back to Body Sex Retreat" ซึ่งจัดขึ้นกลางธรรมชาติในอุทยานป่า Joshua Tree โดยมีเป้าหมายให้เหล่าสตรีได้สำรวจความต้องการ และฝึกฝนการเติมเต็มความสุขทางเพศของตนเอง เพื่อปล่อยพลังแห่งความสุขอย่างลึกซึ้ง
กิจกรรมรีทรีตนี้จัดขึ้นโดย พาเมลา มาร์สเดน ปกติแล้วจะมีค่าเข้าร่วมราว 14,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 480,000 บาท) แต่จานาได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในราคาพิเศษเพียง 1,300 ดอลลาร์ (ราว 42,000 บาท) โดยหลังจากได้ไปร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียงไม่กี่วัน เธอก็ได้ออกมาเปิดใจเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้น ผ่านทางรายการพอดแคสต์ Just Between Us
โดยผู้เข้าร่วมหลายคนเป็นผู้หญิงที่เพิ่งผ่านการหย่าร้าง และเพิ่งตระหนักว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา พวกเธอไม่เคยมี "จุดสุดยอด" อย่างแท้จริง บ้างก็เป็นผู้หญิงที่กำลังเยียวยาบาดแผลทางใจจากความรุนแรงทางเพศ และพยายามเรียนรู้ที่จะ "มีความสุขกับเซ็กซ์อีกครั้ง"
แนวคิดหลักของกิจกรรมรีทรีตนี้ต้องการสอนให้ผู้หญิงเรียนรู้ว่า "ความต้องการทางเพศของตัวเองควรมาเป็นอันดับแรก" เช่นเดียวกับความพึงพอใจในร่างกายของตัวเอง
สำหรับจานา เธอเผยว่า เป้าหมายของเธอคือ อยากกลับมาเป็นคนกำหนดเรื่องเพศของตัวเอง เพราะเธอเพิ่งรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เธอแค่แกล้งแสดงไปตามที่อีกฝ่ายอยากให้เป็น แต่ไม่รู้ว่าเธอกำลังถึงจุดสุดยอดจริง ๆ หรือเปล่า และเธอให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรกหรือเปล่า
ในกิจกรรมแรก ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องออกมาเล่าถึงเหตุผลที่เลือกมาร่วมรีทรีตครั้งนี้ ต่อมา คือการทำสมาธิแบบตันตระ (Tantric Meditation) ซึ่งเน้นการรับรู้พลังงานในร่างกายอย่างลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติ
ในส่วนนี้จานาอธิบายว่า "เราต้องจับอวัยวะเพศของเราและขยับไปมา ไม่ว่าจะเปลือยกายหรืออยู่ในชุดชั้นใน แล้วให้พูดคุยกับส่วนล่างของเรา และบอกว่าเราต้องการอะไร เราอยากเป็นใคร และเป้าหมายของเราคืออะไร จากนั้นจะมีผู้ช่วยมาช่วยทำกิจกรรมในรูปแบบการสัมผัสที่หลากหลาย"
หนึ่งในกิจกรรมที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือการที่พาเมลา ผู้ก่อตั้งรีทรีตนี้ได้รับการกระตุ้นเร้าอารมณ์โดยผู้ช่วยอย่างต่อเนื่องนานกว่าครึ่งชั่วโมงต่อหน้าผู้เข้าร่วมทุกคน จนกระทั่งถึงจุดสุดยอด และอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นการสาธิตเชิงวิชาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งใช้อวัยวะจริงของพาเมลาในการอธิบายโครงสร้างภายในของเพศหญิง
"เรายืนล้อมรอบเธอ แล้วหมอก็ชี้ไปที่จุดต่าง ๆ บอกว่าตรงนี้คือส่วนของอวัยวะเพศหญิงที่เรียกว่าแคม ตรงนี้คือคลิตอริส…" จานา กล่าว
อย่างไรก็ดี จานาเผยว่า เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ถึงจุดสุดยอดระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม แต่เธอยืนยันว่า กิจกรรมรีทรีตครั้งนี้ทำให้เธอมีความมั่นใจและเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น พร้อมที่จะไปถึงจุดสุดยอดได้อย่างสบายใจในพื้นที่ของเธอ
"ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถไปถึงจุดสุดยอดได้เอง ที่บ้านของฉัน ในแบบของฉันเอง" จานา กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD