หมอบี ยันไม่ได้ยักยอกเงิน ทั้งหมดถวายหลวงพ่อ-แจงที่มาบ้าน 30 ล้าน เงินจากไหน ?

          หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ โฟนอินรายการแฉ ยืนยันไม่ได้ยักยอกเงินวัด เงินทั้งหมดถวายหลวงพ่อครบถ้วน เผยที่มาเงินสร้างบ้าน 30 ล้าน มาจากไหน ยันผมไม่ใช่หมอดู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

          วันที่ 7 สิงหาคม 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ได้โฟนอินเปิดใจใน รายการแฉ เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ หลังโดนครหานำเงินวัดไปใช้ส่วนตัว และถูกโจมตีในหลาย ๆ เรื่อง โดยตอนแรกหมอบีจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ แต่ตอนนี้ยังคงอยู่ที่กองปราบปราม จึงต้องโฟนอินแทน โดยหมอบียืนยันว่า "ไม่ได้ยักยอกเงิน"

ภาพจาก GMM25Thailand

          - เงินที่เบิกมาจากบัญชี นำไปถวายหลวงพ่อครบถ้วน เป็นเงินสด เพื่อจะได้นำไปใช้ตามดำริหลวงพ่อ ในการช่วยคนมากมาย

          - สาเหตุที่เลือกเบิกเป็นซอง แล้วไปถวายเป็นเงินสด ไม่ได้โอน เป็นไปตามดำริหลวงพ่อ ที่ไม่ได้เข้าวัด เพราะเราถวายหลวงพ่อ ไม่ได้ถวายวัด ทำบุญกับหลวงพ่อ

          - มีเอกสารตามดำริหลวงพ่อเลย ที่เปิดบัญชีเป็นชื่อตน ทุกอย่างเป็นไปตามที่หลวงพ่ออนุมัติทั้งหมด

          - เรื่องวัด 70 หมอบี 30 ไม่จริง ไม่มี ถวายครบหมด เวลาตนจะถวาย ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้หลวงพ่อเห็น
ภาพจาก GMM25Thailand

          - เอกสารที่นำไปชี้แจง ตั้งแต่ปี 62 จนถึงปัจจุบัน เท่าที่รู้ไม่ถึง 200 ล้าน

          - เรื่องซื้อบ้านเงินสด 50 ล้าน ไม่จริง ไม่ถึง แต่เป็นบ้านของตนจริง เรื่องบ้านหลังใหญ่ที่คนนำไปแชร์ ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น บ้าน 3 ชั้นครึ่ง ราคาประมาณ 30 ล้าน

          - ที่มาของรายได้ เวลาตนให้ความช่วยเหลือใคร ไม่เคยเรียกเงิน แต่เขาจะให้ซองมา แล้วแต่เขาจะให้ 

          - เรื่องจ้างไปปราบผีทีละ 10 ล้าน ไม่เคยพูดที่ไหน แต่เคยพูดว่า เมื่อก่อนเคยเรียก แต่ไม่ได้บอกว่าเคยได้ แต่เคยได้สูงสุดก็หลักล้าน

ภาพจาก GMM25Thailand

          - เรื่องรายได้จากการปราบผี ที่ตนไปช่วย ไม่สามารถบอกได้ทุกครั้ง เพราะบางทืเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขา บ้านเขา ไม่ได้อยากให้ใครรู้

          - เรื่องรูป ยอมรับว่าเอามาจากกูเกิล แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สมัยก่อนที่ตนยังไม่มีชื่อเสียง ไปไหนคนเดียว ไม่ได้ถ่ายรูป ทำเสร็จก็กลับ ก็เอารูปจากกูเกิลมาลง ไม่ได้ใช่ภาพจริง เอามาเล่าว่ามีเคสประมาณนี้

          - คนที่มาออกโหนกระแส เขาไม่ใช่ทีมงาน แต่เป็นอาสาคนหนึ่งที่มาช่วย ยืนยันว่าเรื่องที่มีไปช่วยคนจริง มีคนยืนยันได้เยอะแยะ แต่ไม่อยากเปิดเผย

          - ถามว่าได้ดูดวงตัวเองไหม ว่าจะมีปัญหามารุมเร้า ตนไม่เคยบอกว่าตนเองเป็นหมอดู ทุกครั้งคนหลายคนที่ตนช่วย เขามาขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษา ก็อธิบายตามหลักการ ตามเหตุผล

          - เรื่องทัวร์ไปญี่ปุ่น 6-7 หมื่น มีจริง ตนเองก็เป็นผู้เสียหาย ได้ไปแจ้งความ เคลียร์แล้ว เรื่องนี้สิ้นสุดตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว ถึงขั้นที่ต้องจับคนคนนั้นมาให้ได้ คือตนไม่ได้เป็นคนจัด แต่เป็นผู้เสียหายที่โดนด้วย คือเอาพ่อแม่ไปร่วมทัวร์ได้

ภาพจาก GMM25Thailand

          - เรื่องที่หลวงพ่อบอกว่าหมอบีสารภาพแล้ว ว่าเอาเงินไปผิดวัตถุประสงค์ ยืนยันว่าไม่มีผิดวัตถุประสงค์ ทุกอย่างเป็นไปตามดำริหลวงพ่อ ทุกอย่างเข้าหลวงพ่อหมด 

          - สาเหตุที่ไม่ได้โอนเงินเข้ามูลนิธิ แต่เป็นชื่อคน คือเป็นการทำบุญตามที่คนศรัทธา เห็นผลชัดเจน ซึ่งเป็นการทำบุญกับหลวงพ่อเลย ซึ่งสิ่งที่หลวงพ่อทำ ทุกคนเห็น

          - ที่บัญชีเป็นชื่อตนเอง เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายได้ แต่จะทำโครงการอะไร ต้องผ่านหลวงพ่อก่อน ไม่ใช่ว่าตนอยากเบิกก็ได้ ตนไม่ได้เป็นคนเบิกเอง แต่เป็นเลขาฯ เป็นคนเบิก ซึ่งกว่าเงินจะมาถึงเรา เราก็ไม่ได้ตรวจสอบหรือตั้งคำถาม ว่าได้เงินครบหรือเปล่า 

          - ประเด็นคนลพบุรีรู้ดี คือมีการทำโครงการจริงในพื้นที่ มีการซื้อที่ ในการทำประโยชน์ให้สังคม สร้างโรงเรียน ซึ่งเงินที่ใช้ ไม่ทราบว่าเป็นเงินของวัดหรือเงินจากบัญชีตน เพราะตนนำเงินไปถวายหลวงพ่อ แล้วแต่ท่านจะจัดสรร

          - ยืนยันว่าเงินทุกอย่างจากบัญชีที่เป็นประเด็น ตนได้นำไปถวายหลวงพ่อทั้งหมด คือเราเปิดบัญชีไว้เรื่อย ๆ เพื่อนำไปถวายหลวงพ่อ ถ้าไม่มีโครงการพิเศษก็นำไปถวายหลวงพ่อตามปกติ ถ้าหลวงพ่อตั้งใจจะช่วยเรื่องไหน ก็จะมีโครงการขึ้นมา ถ้ามีเงินบริจาคเข้ามาก็นำไปถวายทำโครงการ

          - ยืนยันไม่ใช่เงินวัด แต่เป็นบัญชีทำบุญที่เงินเข้าหลวงพ่อ เรื่อง 70 : 30 ยืนยันว่าไม่จริง
ภาพจาก GMM25Thailand

          - ตนเองคุยกับหลวงพ่อตลอดอยู่แล้วในเรื่องต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีการไปสารภาพกับหลวงพ่อว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ตนแค่ไปชี้แจง เพราะหลวงพ่อทำโครงการเยอะ ก็ไปคุยว่าหลวงพ่อจำได้ไหม เอาเงินไปใช้โครงการไหน

          - ตอนนี้เงินในบัญชีเหลือล้านกว่าบาท ที่หลวงพ่อให้ปิดบัญชีคือวันที่ 30 กรกฎาคม แต่ตนเองเข้าโรงพยาบาล เพิ่งออกมา ยังไม่ได้ปิด พอเขาไม่สบายใจ ก็มีการตั้งบัญชีเป็นของวัด ว่าจะปิดหรือไม่ปิด ก็ตกลงกันว่าจะเอาเงินจากบัญชีเดิมเข้าบัญชีวัด

          - ที่ว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วสร้างบ้านตัวเอง ไม่มี ท่านมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว แต่คุยกับหลวงพ่อว่าตรงนี้มีพื้นที่ น่าจะทำออฟฟิศนะ ซึ่งเป็นที่บ้านตนเอง ไม่ได้มีการขอเงินหลวงพ่อมาสร้าง

          - รู้สึกเหนื่อย เราคิดมาตลอดว่าเราทำแต่เรื่องดี ๆ หลวงพ่อก็ทำเรื่องดี ๆ ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติมาตลอด แต่เราไม่ได้คิดว่าจะมีคนเข้าใจผิดแบบนี้ เราต้องมาเหนื่อย แทนที่จะเอาเวลามาทำเรื่องดี ๆ

          - ยังไม่ได้ฟังที่หลวงพ่อแถลงข่าวเมื่อเย็น เพราะตนอยู่ที่กองปราบ มองว่าที่ตนพูดกับหลวงพ่อพูด คือตรงกัน แต่อาจจะใช้คนละภาษา พูดกันในคนละบริบท ส่วนตัวมองว่าที่พูดสอดคล้องกัน

          - ไม่ได้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เป็นการใช้เงินในโครงการตามดำริหลวงพ่อ มีหลักฐาน ที่บอกว่าจะลงบันทึกประจำวัน ห้ามหมอบีใช้ชื่อวัดไปใช้ มองว่ามันถูกต้องแล้ว หลวงพ่อท่านเมตตามาก ในเมื่อมีข้อสงสัย ก็ต้องหยุดไปก่อน 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

          - หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรมกับวัดพระบาทน้ำพุอีกไหม เพราะตนก็ไม่รู้ว่าเรื่องจะจบยังไง แต่เรารักและศรัทธาหลวงพ่อ ตั้งใจจะทำเพื่อหลวงพ่อด้วยชีวิต 

          - ข่าวที่ว่าพอมีเงินแล้วซื้อรถหรู ของหรู ที่บ้านตนมีรถอัลพาร์ตอยู่แล้ว เป็นร้อยคัน คือซื้อมาขายไป อะไรคือนิยามรถหรู ตนไม่ได้มีซูเปอร์คาร์ เป็นรถใช้งาน มีรถส่วนตัวของคนที่บ้าน

          - ถามว่าบ้านทำธุรกิจอะไร คือเป็นกงสี ทำธุรกิจครอบครัว เป็นพ่อค้าคนกลาง กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศมาเกือบ 50 ปี คือที่บ้านมีฐานะอยู่แล้ว รถที่เป็นชื่อตนมี 1 คัน คือ Toyota Altis

          - ยืนยันทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำทุกอย่างถูกต้อง ไม่ได้ทำไม่ดี ที่ไปทำงานกับวัด คือตนทำกับหลวงพ่ออลงกต เพราะรักและศรัทธาในสิ่งที่หลวงพ่อทำ 

          - ถ้าตนมองว่าวัดเป็นเครื่องมือทำมาหากิน ตนออกเครื่องรางของขลังไม่หาเงินได้มากกว่าเหรอ ตนอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำคือเจตนาบริสุทธิ์ มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด

          - ที่มากองปราบ มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าอยู่นี่ ไม่ได้หนีไปไหน มาเอง ไม่ได้โดนเรียก ตอนแรกคิดว่าไม่นาน มารายการต่อได้ แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จ และยังคงชี้แจงอยู่

          - ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง เรื่องแถลงข่าวชี้แจงทุกเรื่อง ถ้าเป็นคำสั่งของหลวงพ่อก็พร้อมออกมา แต่ไม่ได้อยากไปหลายรายการ ที่จะมาออกรายการแฉเพราะให้เกียรติมดดำ ตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องที่กองปราบก่อน






Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย