หนุ่ม กรรชัย โพสต์ 6 พยางค์ ตอนแรกไม่รู้ว่าใคร พอโพสต์ตอบอีเจี๊ยบ อ่านแล้วคนนั้นไหม

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ 6 พยางค์ ตอนแรกไม่รู้ว่าใคร พอโพสต์ตอบอีเจี๊ยบ เลียบด่วน พอเดาได้ทันที ใช่คนนั้นหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย มีการโพสต์ปริศนาด้วยคำ 6 พยางค์ ทำเอาอินเทอร์เน็ตสะเทือน สงสัยว่า พี่หนุ่มหมายถึงใคร โดยคำนั้นเขียนไว้ว่า "ถลอกแล้ว ถลอกอีก" (พร้อมอีโมจิชู่วเงียบ ๆ)
เพียงแค่โพสต์เดียว คนก็แชร์กันเพียบ บางคนก็คิดถึงบุคคลคนหนึ่ง แต่ไม่ยอมเอ่ยชื่อว่าใคร ส่วนอีเจี๊ยบ เลียบด่วน โพสต์สั้น ๆ ว่า "ฝากเฮียหนุ่มส่งทิงเจอร์กับผ้าพันแผลไปให้ด้วยนะ"
ด้านพี่หนุ่ม ตอบกลับสั้น ๆ ว่า "สวัสดี ทูตเจี๊ยบ สื่อวิญญาณ วันนี้เอาเงินไปถวายหรือยังจ๊ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย