อุทาหรณ์ ก่อนใช้ อ่างล้างหน้า ต้องระวังให้ดี ใช้ผิดวิธีนิดเดียวจนได้เลือดเย็บ 5 เข็ม


          เพจ Drama-addict เตือนอุทาหรณ์ ใช้งาน อ่างล้างหน้า ต้องระวัง หลังมีคนโดนหล่นมาแตกบาดเท้า ต้องเย็บ 5 เข็ม

อุบัติเหตุจากอ่างล้างหน้า

          อ่างล้างหน้า เป็นสิ่งที่หลายคนใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ดูเหมือนจะปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงกลับซ่อนความเสี่ยงที่หลายคนไม่ทันระวัง บางครั้งหากใช้งานผิดวิธีเพียงเล็กน้อย ก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัว

          วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์อุทาหรณ์จากอุบัติเหตุในห้องน้ำ หลังอ่างล้างหน้าหลุดจากผนัง ร่วงทับใส่ขาของผู้ที่กำลังใช้งานจนเกิดอาการบาดเจ็บ

อ่างล้างหน้า ร่วงใส่เท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict


          เพจระบุว่า ลูกเพจฝากเป็นอุทาหรณ์เวลาใช้งานอ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า กำลังแปรงฟันจะบ้วนปาก อย่าเอามือไปค้ำอ่างแล้วโถมน้ำหนักตัวลงไป อาจเป็นแบบนี้ได้เย็บไป 5 เข็มเหนาะ ๆ

อ่างล้างหน้า ร่วงใส่เท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตหลายคนต่างแชร์ประสบการณ์เตือนภัยเกี่ยวกับอ่างล้างหน้า เช่น เคยเจอเหตุการณ์ลักษณ์แบบนี้เช่นกัน ขณะที่บางส่วนเห็นแล้วจึงไม่อยากใช้แบบเจาะแขวน มองว่าหากใช้แบบตั้งพื้นหรือตั้งบนเคาน์เตอร์อาจจะปลอดภัยกว่า เป็นต้น

อ่างล้างหน้า ร่วงใส่เท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict



