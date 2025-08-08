อุทาหรณ์ ก่อนใช้ อ่างล้างหน้า ต้องระวังให้ดี ใช้ผิดวิธีนิดเดียวจนได้เลือดเย็บ 5 เข็ม

เพจ Drama-addict เตือนอุทาหรณ์ ใช้งาน อ่างล้างหน้า ต้องระวัง หลังมีคนโดนหล่นมาแตกบาดเท้า ต้องเย็บ 5 เข็ม
อ่างล้างหน้า เป็นสิ่งที่หลายคนใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ดูเหมือนจะปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงกลับซ่อนความเสี่ยงที่หลายคนไม่ทันระวัง บางครั้งหากใช้งานผิดวิธีเพียงเล็กน้อย ก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัว
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์อุทาหรณ์จากอุบัติเหตุในห้องน้ำ หลังอ่างล้างหน้าหลุดจากผนัง ร่วงทับใส่ขาของผู้ที่กำลังใช้งานจนเกิดอาการบาดเจ็บ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตหลายคนต่างแชร์ประสบการณ์เตือนภัยเกี่ยวกับอ่างล้างหน้า เช่น เคยเจอเหตุการณ์ลักษณ์แบบนี้เช่นกัน ขณะที่บางส่วนเห็นแล้วจึงไม่อยากใช้แบบเจาะแขวน มองว่าหากใช้แบบตั้งพื้นหรือตั้งบนเคาน์เตอร์อาจจะปลอดภัยกว่า เป็นต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict