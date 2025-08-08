สาวสั่งไอศกรีมรถเข็น ระหว่างที่คนขายกำลังตัก ก็เห็นบางอย่างเข้า เลิกสั่งทันไหม

สาวสั่งไอศกรีมรถเข็นคลายร้อน ระหว่างที่คนขายกำลังตัก ก็เห็นบางอย่างเข้า เห็นแล้วรู้สึกขมเล็ก ๆ จะไม่เอาก็กลัวโดนด่า กลายเป็นไวรัลดังทันที
ภาพจาก TikTok @puikoong
หนึ่งในของกินที่ใช้ดับคลายร้อนได้ ย่อมมีไอศกรีมเย็น ๆ สักโคน ขอแค่ได้เอาเข้าปาก ก็ช่วยได้เป็นอย่างดี
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 TikTok @puikoong มีการสั่งไอศกรีมรถเข็นเจ้าหนึ่งแบบโคน รสช็อกโกแลต ระหว่างที่คนขายได้เอามือจับโคน พร้อมกับตักไอศกรีมลงไปข้างในนั้น คนสั่งก็สังเกตที่เล็บของคนขาย มีเศษดำ ๆ เต็มไปหมด ในใจได้แต่รำพันตรงตามแคปชั่นว่า "แอบตกใจเบา ๆ จะไม่เอาก็กลัวเขาด่า"
สุดท้าย ก็รับไอศกรีมมาด้วยความเจ็บปวดใจ เล็บคนขายมันติดตาตรึงใจจริง ๆ ส่วนชาวเน็ตก็แนะนำว่า ถ้าจะสั่งแบบนี้ควรใส่ถ้วยดีกว่า อย่างน้อยปลอดภัยกว่าเยอะ หรือควรเลือกคนขายที่ใส่ถุงมือ
ทั้งนี้ บางคนก็ตั้งกฎสำคัญเอาไว้เลยว่า ถ้าคนขายเป็นผู้ชายจะไม่กินเด็ดขาด เพราะมีโอกาสที่จะปัสสาวะข้างทาง แล้วมาขายต่อทันทีโดยที่ไม่ได้ล้างมือ
