เปิดตัว บุ๋ม ปนัดดา โฆษก ศบ.ทก. ฝากประโยคจี๊ดถึง พลโทหญิง มาลี รุ่นนี้ไม่กลัวอะไร

บุ๋ม ปนัดดา รับตำแหน่งโฆษก ศบ.ทก. ตัวแทนไทยโต้กัมพูชา ลั่นชัดไม่หวั่น พลโทหญิง มาลี เผยรุ่นนี้ไม่กลัวข่าวเมียน้อย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดตัว บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ทำหน้าที่เป็น โฆษกฝ่ายจิตอาสา ศบ.ทก. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางออนไลน์ ตอบโต้ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
ด้าน บุ๋ม ปนัดดา กล่าวว่า ที่ตกลงรับหน้าที่นี้เพราะอยู่ในพื้นที่มานาน เห็นความเดือดร้อนของประชาชน เห็นความอดทนของพี่น้องทหาร ในฐานะที่เป็นจิตอาสา จึงอยากเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน ที่สามารถคุยกับสื่อและประชาชน รวมถึงฝ่ายทหาร ให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงชี้แจงกับต่างประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย และยินดีที่มาทำงานตรงนี้เพื่อช่วยเหลือประเทศไทย
ยืนยันว่า ไม่กลัวข่าวปลอม เพราะเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว และเชื่อว่าสื่อไทยก็รู้จักตนเองเป็นอย่างดี ทำงานด้วยกันมานาน และจากนี้ข้อมูลที่จะลงในเพจ บุ๋ม ปนัดดา นอกจากจะเป็นข้อมูลจากการลงพื้นที่แล้ว จะมีข้อมูลทางการที่ ศบ.ทก. สนับสนุน เพื่อชี้แจงกับประชาชน เป็นข้อมูลจริงที่ผ่านการกรองแล้วไม่ใช่ข่าวปลอมแน่นอน
ส่วนประเด็นที่จะมีการชี้แจง ตอบโต้ฝ่ายกัมพูชา นางสาวปนัดดา กล่าวว่า ขอคุยกันก่อน เพราะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้น แต่ประเด็นหนึ่งที่จะต้องหารือ คือ ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน และตั้งแต่เกิดเหตุประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้ทำงาน และอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เมื่อถามถึง พลโทหญิง มาลี ทาง บุ๋ม ปนัดดา กล่าวว่า มาเจอกันเลยไม่กลัวอยู่แล้วรุ่นนี้ แล้วรุ่นนี้ไม่เจอข่าวเรื่องเมียน้อยด้วยค่ะ สบายใจได้ ดังนั้น นายทหารยืนข้างดิฉันไม่เป็นข่าวค่ะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของเพจเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์แรกหลังจากได้รับตำแหน่ง โฆษกฝ่ายจิตอาสา ศบ.ทก. ได้ทำการแชร์โพสต์ของแอดมินเพจ ซึ่งระบุว่า เช้านี้เข้าทำเนียบ รับคำสั่งตั้งแต่เป็น โฆษก ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ประวัติ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ดร.ปนัดดา หรือ บุ๋ม เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2519 ในครอบครัวอบอุ่นของคุณประหยัดและคุณประนอม วงศ์ผู้ดี ชาวจังหวัดอุทัยธานี เติบโตในย่านแฮปปี้แลนด์ จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก่อนออกเดินเส้นทางชีวิตที่แตกต่าง ลาออกจากชั้น ม.4 เพื่อเข้าศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อยู่หนึ่งปี ก่อนบินไกลไปสหรัฐฯ และกลับมาเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเดิม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
หลังจบปริญญาตรี เธอเริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานแผนกบริการลูกค้า ธนาคารซิตี้แบงก์ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อเนื่อง คว้าปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจาก University of Wollongong และปริญญาโทใบที่สองด้านปรัชญาการดำเนินธุรกิจจาก University of South Australia ก่อนกลับมาเป็นอาจารย์ระดับ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิต
บุ๋ม เคยได้รับตำแหน่ง นางนพมาศ ในงานกีฬาประเพณี 5 พระเกี้ยว ปี 2534 และนางนพมาศกรุงเทพมหานครปีเดียวกัน ก่อนจะเป็นที่รู้จักระดับประเทศในตำแหน่ง นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2543 ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยในบทบาทนักร้อง และพิธีกร
เส้นทางชีวิตของบุ๋มไม่ได้หยุดเพียงวงการศึกษาและบันเทิง เธอยังเคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ล่าสุด เธอก้าวสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งในฐานะ โฆษก ศบ.ทก. จิตอาสา ถ่ายทอดข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์
ขอบคุณข้อมูลจาก NBT Connext, เที่ยงวันทันเหตุการณ์