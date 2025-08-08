HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน ทั้งที่เกิดมาแข็งแรง เผยเหตุช็อกไม่คาดคิด
          แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน ทั้งที่เกิดมาแข็งแรง เผยสาเหตุช็อกไม่คาดฝัน สุดสะเทือนใจ ลูกถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นโลกอีกครั้ง

แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวชวนใจสลายของคุณแม่รายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อลูกสาววัย 2 ขวบ เกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นถาวรอย่างกะทันหัน ทั้งที่ตอนเกิดมาแข็งแรงเป็นปกติดี แต่กลับเกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อชีวิตวัยเยาว์ของลูกสาว แต่ยังทำให้ทั้งครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะทางอารมณ์อย่างมหาศาล 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า คุณแม่ของหนูน้อยสกุลเสี่ยว อายุ 2 ขวบ อาศัยในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน ตอนที่ตั้งครรภ์ เธอได้เข้ารับการตรวจสุขภาพและติดตามการตั้งครรภ์เป็นประจำ ซึ่งผลออกมาเป็นปกติทุกประการ จนหลังคลอด ลูกสาวของเธอก็แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการตามปกติ ไม่มีอาการผิดปกติ หรือสัญญาณความเสี่ยงใด ๆ 

          ทว่าเมื่อลูกสาวของเธออายุได้ประมาณ 2 ขวบ ครอบครัวก็เริ่มสังเกตพบความผิดปกติ โดยเห็นว่าลูกสาวมีอาการเดินสะดุด จนเริ่มมองไม่เห็นคนที่พูดด้วย รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ผลการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลยืนยันว่า เธอตาสูญเสียการมองเห็นโดยถาวร เป็นผลมาจาก "การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หายาก" และไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ 

แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

          ความจริงสุดช็อกสร้างความเศร้าใจให้กับครอบครัวอย่างที่สุด และที่ทำให้แม่ของเสี่ยวใจสลายยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อลูกสาวตัวน้อยของเธอถามด้วยความใสซื่อว่า "แม่คะ เมื่อไหร่หนูจะมองเห็นโลกได้อีกครั้ง" 

          "คำถามนี้ทำให้ฉันจุกหัวใจ ราวกับถูกค้อนทุบจนน้ำตาไหล" แม่ของเสี่ยว กล่าว 

          และเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจก็คือ แม่ของเสี่ยวก็สูญเสียการมองเห็นข้างหนึ่งไปตั้งแต่ยังเด็กเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากบาดแผลทางจิตใจในวัยเยาว์ เธอสารภาพว่า หลังจากเป็นแม่แล้ว ความปรารถนาสูงสุดของเธอคือ การให้ลูกสาวเติบโตมาอย่างปลอดภัยและแข็งแรง แต่เธอไม่เคยคาดคิดว่า "โชคชะตาจะเล่นตลกเช่นนี้"

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากสุดหัวใจ แต่แม่ของเสี่ยวก็สัญญาว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกสาวอย่างแน่นอน เธอจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง เธอจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่ออยู่เคียงข้างลูกสาวในทุกย่างก้าว

          ปัจจุบันครอบครัวของเสี่ยว พยายามตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางสายตาอย่างจริงจัง โดยหวังว่าจะช่วยให้ลูกสาวพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ รวมไปถึงเข้าร่วมการฝึกอบรมเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลก็กำลังช่วยยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัว โดยหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแล 

          หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดีย ผู้คนจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความเห็นใจ พร้อมทั้งส่งกำลังให้ โดยส่วนหนึ่งกล่าวว่า "ครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก แม้มองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ได้อย่างแท้จริง" และ "คุณแม่เข็มแข็งมาก ขอให้การรักษาในอนาคตมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น"

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน ทั้งที่เกิดมาแข็งแรง เผยเหตุช็อกไม่คาดคิด โพสต์เมื่อ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 14:29:47 4,999 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย