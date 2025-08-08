แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน ทั้งที่เกิดมาแข็งแรง เผยเหตุช็อกไม่คาดคิด

แม่ใจสลาย ลูกสาว 2 ขวบ ตาบอดกะทันหัน ทั้งที่เกิดมาแข็งแรง เผยสาเหตุช็อกไม่คาดฝัน สุดสะเทือนใจ ลูกถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นโลกอีกครั้ง
ภาพจาก Weibo
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวชวนใจสลายของคุณแม่รายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อลูกสาววัย 2 ขวบ เกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นถาวรอย่างกะทันหัน ทั้งที่ตอนเกิดมาแข็งแรงเป็นปกติดี แต่กลับเกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อชีวิตวัยเยาว์ของลูกสาว แต่ยังทำให้ทั้งครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะทางอารมณ์อย่างมหาศาล
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า คุณแม่ของหนูน้อยสกุลเสี่ยว อายุ 2 ขวบ อาศัยในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน ตอนที่ตั้งครรภ์ เธอได้เข้ารับการตรวจสุขภาพและติดตามการตั้งครรภ์เป็นประจำ ซึ่งผลออกมาเป็นปกติทุกประการ จนหลังคลอด ลูกสาวของเธอก็แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการตามปกติ ไม่มีอาการผิดปกติ หรือสัญญาณความเสี่ยงใด ๆ
ทว่าเมื่อลูกสาวของเธออายุได้ประมาณ 2 ขวบ ครอบครัวก็เริ่มสังเกตพบความผิดปกติ โดยเห็นว่าลูกสาวมีอาการเดินสะดุด จนเริ่มมองไม่เห็นคนที่พูดด้วย รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ผลการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลยืนยันว่า เธอตาสูญเสียการมองเห็นโดยถาวร เป็นผลมาจาก "การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หายาก" และไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้
ภาพจาก Weibo
ความจริงสุดช็อกสร้างความเศร้าใจให้กับครอบครัวอย่างที่สุด และที่ทำให้แม่ของเสี่ยวใจสลายยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อลูกสาวตัวน้อยของเธอถามด้วยความใสซื่อว่า "แม่คะ เมื่อไหร่หนูจะมองเห็นโลกได้อีกครั้ง"
"คำถามนี้ทำให้ฉันจุกหัวใจ ราวกับถูกค้อนทุบจนน้ำตาไหล" แม่ของเสี่ยว กล่าว
และเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจก็คือ แม่ของเสี่ยวก็สูญเสียการมองเห็นข้างหนึ่งไปตั้งแต่ยังเด็กเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากบาดแผลทางจิตใจในวัยเยาว์ เธอสารภาพว่า หลังจากเป็นแม่แล้ว ความปรารถนาสูงสุดของเธอคือ การให้ลูกสาวเติบโตมาอย่างปลอดภัยและแข็งแรง แต่เธอไม่เคยคาดคิดว่า "โชคชะตาจะเล่นตลกเช่นนี้"
อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากสุดหัวใจ แต่แม่ของเสี่ยวก็สัญญาว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกสาวอย่างแน่นอน เธอจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง เธอจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่ออยู่เคียงข้างลูกสาวในทุกย่างก้าว
ปัจจุบันครอบครัวของเสี่ยว พยายามตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางสายตาอย่างจริงจัง โดยหวังว่าจะช่วยให้ลูกสาวพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ รวมไปถึงเข้าร่วมการฝึกอบรมเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลก็กำลังช่วยยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัว โดยหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแล
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดีย ผู้คนจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความเห็นใจ พร้อมทั้งส่งกำลังให้ โดยส่วนหนึ่งกล่าวว่า "ครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก แม้มองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ได้อย่างแท้จริง" และ "คุณแม่เข็มแข็งมาก ขอให้การรักษาในอนาคตมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT