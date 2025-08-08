HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทนายเกิดผล ดูอิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร
          พี่หนุ่ม กรรชัย ไหว้ทนายเกิดผล ขออนุญาตบอกคนดูว่า พี่ป่วยเป็นอะไร หลังมีท่าทางอิดโรย กลัวคนดูสงสัย

ทนายเกิดผล อิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในรายการโหนกระแส ก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ พร้อมกับเชิญทนายเกิดผล แก้วเกิด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของวัดพระบาทน้ำพุ, ทนายแก้ว นายมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล, พล.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม มาร่วมรายการ

          ระหว่างที่ทนายเกิดผลพูดอยู่นั้น พี่หนุ่ม กรรชัยก็ขอแทรกว่า "ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึง พี่ดูเหนื่อย ๆ" ด้านทนายเกิดผล หัวเราะและกล่าวว่า ผมเหนื่อยทุกวัน จากการที่ผมป่วยอยู่ โดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ 2-3 วันที่ผ่านมา ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฉย ๆ มันอาจจะเครียดด้วย มีเรื่องวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องงานที่ค้างคา พอมันดึกก็ไม่ได้พักผ่อน
ทนายเกิดผล อิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร
ภาพจาก โหนกระแส

          หนุ่ม กรรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจ ทำไมทนายเกิดผลพูดคุยแล้วดูเหนื่อย ๆ ติด ๆ ขัด ๆ ผมขออนุญาตนะ (ไหว้ทนายเกิดผล) แกเป็นโรคไต ต้องฟอกไตทุก ๆ 2 วัน เมื่อก่อนนี้ 3 วัน แล้วแกก็ไม่ได้นอนอีก ฉะนั้นแกอาจจะเหนื่อย ๆ หน่อย พี่ไหวนะ

ทนายเกิดผล อิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร
ภาพจาก โหนกระแส

ทนายเกิดผล อิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร
ภาพจาก โหนกระแส



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทนายเกิดผล ดูอิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร โพสต์เมื่อ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 14:44:08 6,935 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย