ทนายเกิดผล ดูอิดโรยกลางโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องไหว้ ขออนุญาตบอกเป็นอะไร

พี่หนุ่ม กรรชัย ไหว้ทนายเกิดผล ขออนุญาตบอกคนดูว่า พี่ป่วยเป็นอะไร หลังมีท่าทางอิดโรย กลัวคนดูสงสัย
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในรายการโหนกระแส ก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ พร้อมกับเชิญทนายเกิดผล แก้วเกิด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของวัดพระบาทน้ำพุ, ทนายแก้ว นายมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล, พล.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม มาร่วมรายการ
ระหว่างที่ทนายเกิดผลพูดอยู่นั้น พี่หนุ่ม กรรชัยก็ขอแทรกว่า "ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึง พี่ดูเหนื่อย ๆ" ด้านทนายเกิดผล หัวเราะและกล่าวว่า ผมเหนื่อยทุกวัน จากการที่ผมป่วยอยู่ โดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ 2-3 วันที่ผ่านมา ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฉย ๆ มันอาจจะเครียดด้วย มีเรื่องวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องงานที่ค้างคา พอมันดึกก็ไม่ได้พักผ่อน
หนุ่ม กรรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจ ทำไมทนายเกิดผลพูดคุยแล้วดูเหนื่อย ๆ ติด ๆ ขัด ๆ ผมขออนุญาตนะ (ไหว้ทนายเกิดผล) แกเป็นโรคไต ต้องฟอกไตทุก ๆ 2 วัน เมื่อก่อนนี้ 3 วัน แล้วแกก็ไม่ได้นอนอีก ฉะนั้นแกอาจจะเหนื่อย ๆ หน่อย พี่ไหวนะ
