หมอบี ย้อน แจ็ค แฟนฉัน ลั่นบอกตอนไหนว่าเป็นหมอดู - หนุ่ม กรรชัย ขอถามกลับสั้น ๆ

แจ็ค แฟนฉัน ถาม หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคยสื่อตัวเองไหมว่าจะเจอปัญหารุมเร้า ด้านอีกฝ่ายย้อน ลองนึกว่าผมเคยช่วยอะไรไว้ โต้ไม่ใช่หมอดู ด้าน หนุ่ม กรรชัย ได้ฟังแล้ว ขอถามกลับสั้น ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ โฟนอินเปิดใจใน รายการแฉ ช่อง GMM25 ถึงหลายประเด็นที่ถูกสังคมตั้งคำถาม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ที่ส่อแววจะเป็นคดี จนทาง หมอบี ต้องเข้าไปชี้แจงกับกองปราบปราม
ช่วงหนึ่ง แจ็ค แฟนฉัน หนึ่งในพิธีกรรายการ สอบถาม หมอบี ถึงปัญหาที่กำลังประสบในปัจจุบัน โดยระบุว่า หมอบี สื่อต่าง ๆ ได้ คุณหมอบีได้ดูตัวเองไหมว่าตอนนี้ปัญหามันรุมเร้าเนี่ย
ด้าน หมอบี ตอบกลับว่า พี่แจ็ค ลองถามตัวเองครับว่าผมเคยช่วยอะไรพี่แจ็คไว้ ผมไม่ได้อ้างอะไรงี้นะ แต่ว่าผมก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผมไม่เคยจะมาเรียกร้องอะไรยังไง คนจะเชื่อไม่เชื่อ ก็แล้วแต่ แต่ผมไม่เคยอ้างตรงนี้
ผมไปบอกตอนไหนว่า ผมเป็นหมอดู ผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่ใช่หมอดูถูกไหม
แจ็ค กล่าวเสริมว่า เพราะทุกครั้งเวลาเล่าก็จะบอกว่าเป็นนิทานถูกต้องไหมครับ
หมอบี ตอบว่า ผมไม่เคยบอกผมเป็นหมอดูเลย ผมไม่เคยบอกว่า โอ้โห นู่นนี่นั่น ทุกครั้งและหลาย ๆ ครั้งลองลองคิดดู คนหลาย ๆ คนที่ผมช่วยอะเขามาขอความช่วยเหลือ ขอปรึกษาผมก็ให้คำปรึกษาแบบหลักการตรงไปตรงมาใช่ไหมครับ
ภาพจาก GMM25
ภาพจาก GMM25
(ตัวอย่างคำถาม) คนเสียชีวิตแล้วไปไหน ผมก็เล่าให้ฟังว่าคุณทำชั่วมาทั้งชีวิต อยู่ดี ๆ คุณจะมาทำดีช่วงวินาทีสุดท้ายแล้วแปลว่าคุณจะต้องไปสวรรค์เหรอ มันก็ไม่ใช่ มันก็ต้องตามเหตุตามผลใช่ไหมครับ ผมก็ใช้คำว่าไปที่ชอบที่ชอบ อะไรแบบนี้
ภาพจาก GMM25
หนุ่ม กรรชัย มองถ้าเป็นแจ็คจะตอบยังไง ถามหมอบีลืมหรือเปล่า เคยพูดอะไรไว้
ด้าน หนุ่ม กรรชัย กล่าวถึงประเด็นนี้ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 ช่วงหนึ่งระบุว่า ด้วยความเคารพหมอบีนะ คือผมอยากจะบอกว่าหมอบีอย่าลืมคำว่า ทูตสื่อวิญญาณ ชื่อพ่วงของหมอบีนะ ทูตสื่อวิญญาณนั่นคือหมายความว่าหมอบีก็ต้องสื่อสารกับวิญญาณได้ ถ้าเกิดว่าผมเป็น แจ็ค แฟนฉัน ผมจะถามเลย อ้าวแล้ววิญญาณไอ้ทูตสื่อวิญญาณน่ะ ไปถามไม่ถามไอ้วิญญาณพวกนั้นเหรอวะ จะโดนอะไรอย่างงี้ไหม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์คือจริง ๆ สิ่งที่หมอบีบอก พยายามตีออกว่า เรื่องวิญญาณ เขาไม่ได้ไปพูดอย่างงั้น เขาแค่บอกว่ามันเป็นไปตามกรรม แต่ในขณะเดียวกัน ผมไม่รู้ว่าหมอบีลืมหรือเปล่านะ หมอบี เคยมาออกรายการ (มูไนท์) คนสัมภาษณ์คือไอ้นี่ (ชี้ที่ตัวเอง) สิ่งที่หมอบีพูด ผมเนี่ยฟัง 2 เต็ม ๆ 2 รูหู มันเป็นอีกเรื่องเลยนะ อันนี้ยืนยัน แต่ถ้าจำรากเหง้าตัวเองไม่ได้ กลับไปย้อนดูว่าคุณพูดอะไรไว้บ้าง ในวันที่คุณมานั่งเล่าเรื่อง แต่วันนี้สิ่งที่ คุณเคยพูดในรายการ วันนี้มันไม่ได้เป็นเป็นอย่างงั้นเหรอ ?
อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงหลวงพ่อนะ อันนี้ผมถามเอง คือนี่ไม่ได้อคตินะครับ แต่ผมต้องการความชัดเจนให้สังคมรับรู้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะจริงๆ แล้วเนี่ยเหล่าสาธุชนเองเนี่ย คนที่เขาทำบุญเนี่ย บางคนไม่มีเงินนะ แต่ด้วยความที่เค้าเป็นพุทธ เป็นศาสนาพุทธ เงินน่ะ ทุกบาททุกสตางค์อ่ะ 100 บาทเขาไม่ได้เท่ากันทุกคน
คนยากคนจน บางทีเนี่ยเชื่อไหม เขามีเงิน 10 บาทอ่ะ เขาทำบุญ 2 บาท 3 บาท 5 บาท เขาสบายใจเหลือ 5 บาทไว้กิน แล้วคุณรู้ไหม ถ้าเกิดคุณเอาไปแล้วไปใช้โดยที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของคนเหล่านี้ ผมรู้สึกผมยอมไม่ได้เหมือนกัน อยู่ดี ๆ คุณจะเอาไปไปทำสิ่งอื่น ๆ อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาคุณนะ คุณก็ต้องออกมาให้ชัดเจน เพราะคุณเป็นคนกลางที่จะรับเงินจากเหล่าสาธุชนเนี่ย เอาไปให้กับทางฝั่งของวัด
ในขณะเดียวกันคุณกลับมาบอกว่า อ๋อ ผมไม่ได้ให้วัดนะ ผมให้หลวงพ่อ แต่คุณรู้จัก Digital Footprint ใช่ไหม มันมีสิ่งที่คุณเคยพูดอยู่ว่าทำบุญให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ แต่วันนี้คุณบอกคุณเอาไปให้หลวงพ่อ ให้พระแต่ไม่ได้ให้วัด คุณทำกฐินน่ะ คุณทำให้หลวงพ่อเหรอ คุณทำให้วัด ตอบคำถามผมหน่อย ผมก็อยากจะรู้ เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมบอกเลย มันไม่ได้มีคนรวยทำบุญอย่างเดียว คนจนก็ทำ แล้วเงินที่ทำบุญมันมีค่า เขาอยากทำเพื่อความสบายใจ อยากทำเพื่อแบบวัตถุประสงค์ที่ดีของเค้า แต่กลับกลายเป็นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผมเชื่อว่าถ้าผมเรียกคนเหล่านั้นมาคุย เขาก็ต้องคิดเหมือนผม นั่นแหละผมคิด