ภูมิธรรม เวชยชัย มีคำสั่งย้าย ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ให้มาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย หลังเกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ เป็นใคร มารู้จักประวัติของเขากัน
ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ประวัติเขาคือหนึ่งในผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานราชการท้องถิ่น รวมถึงความมุ่งมั่นในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ ตกเป็นข่าวเมื่อถูกคำสั่งย้ายมาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย ภายหลังเกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไม่ครบถ้วน
ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ คือใคร
ประวัติ ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
สำหรับ ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ปัจจุบันอายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ สำเร็จการศึกษาด้านต่าง ๆ ครอบคลุมหลายสาขา ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
- ระดับปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต (ด้านการวางผังเมือง) และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ประวัติการทำงาน ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
เส้นทางการทำงานของ ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ เริ่มต้นเส้นทางราชการในกรมการปกครอง และมีประสบการณ์บริหารงานราชการในหลายจังหวัดสำคัญ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สร้างชื่อเสียงและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางราชการของเขา
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสูง โดย ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ มีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อย การวางแผนและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและชุมชนท้องถิ่น
นอกจากนี้ ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ยังเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนผ่านโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน เบิ่งแยง แปงเมือง” ซึ่งช่วยให้ ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ได้รับฟังและแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิดและตรงจุด
ข่าว ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ปมเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทันทีเมื่อ ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถูกคำสั่งให้ย้ายมาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี สาเหตุมาจากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพบว่ามีการเบิกงบทดรองราชการเพียง 55,600 บาท จากวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ 100 ล้านบาท
โดยก่อนหน้านี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ได้มีการอภิปรายเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และมีกรณีกล่าวอ้างว่า ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ้างว่า “กลัวติดคุก” จึงไม่กล้าเบิกใช้งบช่วยเหลือ แม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ดำเนินการแล้วก็ตาม
เพื่อตอบประเด็นดังกล่าว น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวต่อสายโดยตรงหา ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ กลางที่ประชุมสภา ให้ชี้แจงสถานการณ์และข้อเท็จจริงทันที
ภายหลังการสอบถามจากรัฐมนตรี ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ ยืนยันว่า “งบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ไม่มีอุปสรรคใด ๆ” รวมถึงการช่วยเหลือด้านอาหารที่ได้รับผ่านการบริจาคและจากพระราชทาน พร้อมบอกว่าได้รับงบทดลองราชการวงเงิน 100 ล้านบาท สามารถใช้จ่ายได้ทันทีตามกรอบที่กำหนด
คำสั่งย้าย ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ครั้งนี้จึงเป็นที่จับตาในแวดวงการเมืองและราชการ เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และเกี่ยวพันกับการบริหารงบประมาณในสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวสูงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา