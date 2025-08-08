HILIGHT
ทลายแหล่งผลิต เยลลี่-คุกกี้ กัญชา ผงะเปลี่ยนส้วมเป็นห้องผสมสูตร เร่ขายว่อนโซเชียล
           ตำรวจบุกทลายแหล่งผลิตเยลลี่กัญชา และคุกกี้กัญชา ผงะดัดแปลงห้องส้วมเป็นห้องผสมสูตรและผลิตสินค้า ก่อนเร่ขายตามโซเชียล

ภาพจาก TV5

           วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ททบ 5 รายงานว่า ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ประสานความร่วมมือกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าปฏิบัติการตรวจค้นและทลายแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเยลลี่และคุกกี้ผสมกัญชา ซึ่งพบว่ามีการดัดแปลงห้องส้วมเป็นห้องผสมสูตรและผลิตสินค้า โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้จํานวนมาก

           สืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุ เด็กอายุ 2 ขวบ รับประทานเยลลี่แล้วมีอาการง่วงซึมจนต้องนําตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์แจ้งว่ามีภาวะเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวจากพิษของกัญชา จึงทําให้ บก.ปคบ. เริ่มเฝ้าระวังและตรวจสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเสี่ยงจะใช้กัญชาเป็นส่วนผสม

ภาพจาก TV5

           จากการสืบสวนพบว่า มีแหล่งผลิตช่อดอกกัญชาแห้งและแหล่งจําหน่ายอาหารผสมกัญชาที่สําคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีการโฆษณาจําหน่ายผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ โดยเฉพาะเยลลี่รูปหัวใจหลากสีสันเพื่อจูงใจกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

           ต่อมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ตํารวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นําหมายค้นศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นอาคารบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา โดยพบว่ามีการดัดแปลงบ้านพักดังกล่าวเป็นสถานที่ปลูกต้นกัญชา และใช้ห้องส้วมในชั้นต่าง ๆ เป็นห้องสําหรับผสมและทดลองสูตรกัญชาเพื่อจัดจําหน่ายต่อไป

ภาพจาก สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.

           เบื้องต้นพบตัว นายสุทธิพล อายุ 22 ปี เผยว่าทำหน้าที่เป็นลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางรวมกว่า 481 ชิ้น มูลค่ากว่า 921,200 บาท ประกอบด้วย เยลลี่ผสมกัญชา 230 ชิ้น, คุกกี้ผสมกัญชา 162 ชิ้น, ช่อดอกกัญชาแห้ง 35 ถุง และต้นกัญชาอีก 54 ต้น โดยมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
 
ภาพจาก TV5

ภาพจาก cops magazine

ขอบคุณข้อมูลจาก TV5


อัปเดตล่าสุด 8 สิงหาคม 2568 เวลา 16:07:51
