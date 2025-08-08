HILIGHT
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาความรวย เผยมีรถใช้นับ 100 คัน แจงทำธุรกิจอะไร
           หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ แจงที่มาความร่ำรวย บ้านใหม่ราคาเท่าไหร่ แจงปมนั่งรถหรู เผยที่บ้านเป็นกงสี มีรถเป็นร้อยคัน เฉลยที่บ้านมีธุรกิจอะไร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

           จากกรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ถูกสังคมตั้งคำถามหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สิน เช่น บ้านหลังใหญ่ที่เพิ่งปลูก ท่ามกลางข่าวว่าอาจถึงหลักเกือบร้อยล้านนั้น

          วันที่ 7 สิงหาคม 2568 หมอบี โฟนอินเข้าไปในรายการแฉ GMM 25 ช่วงหนึ่งชี้แจงเรื่องทรัพย์สินส่วนตัว เช่นภาพบ้านหลังใหญ่สีดำ ยอมรับว่า มีบ้านจริงแล้วราคา มันแค่ 30 ล้าน ไม่ใช่ 50-60 ล้านตามที่ถูกกล่าวหา
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาความรวย มีรถนับ 100 คัน ทำธุรกิจอะไร
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ประเด็นว่าเงินจากไหนมาซื้อ หมอบี ชี้แจงว่า มาจากรายได้จากการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องวิญญาณ ยืนยันว่า ไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทน แต่ว่าคนเขาจะมอบน้ำใจให้ เขาใส่ซองมาให้

          ส่วนเรื่องค่าจ้างปราบผีครั้งละ 10 ล้าน ไม่เคยพูดว่ามีคนจ้างในราคานั้น แต่ยอมรับ ก็เคยเรียกในราคาที่สูง สมัยที่ออกรายการใหม่ ๆ แต่ว่าจะได้ตามที่เรียกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองราคากันแต่ละครั้ง ค่าตอบแทนจริงๆ ได้รับสูงสุดระดับหลักล้าน 

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาความรวย มีรถนับ 100 คัน ทำธุรกิจอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

          เรื่องที่ถูกแฉว่า สมัย 6 ปี ก่อนขับยังขับรถญี่ปุ่น แต่ช่วงหลังขับรถหรู หมอบี ชี้แจงว่า บ้านมีรถอัลพาร์ดอยู่แล้ว ที่บ้านมีรถเป็นร้อยคัน เปลี่ยนรถไปเรื่อย ๆ ซื้อมา ขายไป มีรถพ่อแม่พี่สาว บ้านเขาเป็นรูปแบบกงสี ทำบริษัทเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลาง ดีลกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศมานานกว่า 50 ปี ที่บ้านมีเงินอยู่แล้ว

          ส่วนรถส่วนตัว หมอบี ใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีชื่อเป็นเจ้าของคือ โตโตต้า อัลติส 

          ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์ตั้งข้อสังเกตอีกมุมเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของ หมอบี เช่นที่บ้านใช่ธุรกิจกงสีจริงไหม นอกจากนี้ยังทราบว่าปัจจุบันเจ้าตัวก็ไม่ได้ถูกกับครอบครัวเช่นกันหรือไม่ 

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาความรวย มีรถนับ 100 คัน ทำธุรกิจอะไร

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาความรวย มีรถนับ 100 คัน ทำธุรกิจอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เล่าที่มาความรวย เผยมีรถใช้นับ 100 คัน แจงทำธุรกิจอะไร โพสต์เมื่อ 8 สิงหาคม 2568
