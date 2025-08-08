สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ ไวรัลจนคนคิดว่าเป็นภาพ AI เผยเรื่องเบื้องหลังความรักบีบหัวใจ

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ ส่วนสูงเพียง 120 ซม. กลายเป็นไวรัลจนคนคิดว่าเป็นภาพ AI เผยเรื่องเบื้องหลังความรัก เป็นพลังส่งต่อให้ผู้คนทั่วโลก
ภาพจาก Instagram anitawinglee
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีภาพแต่งงานของคู่รักคู่หนึ่งในโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าสาวสวยผิวขาวเปล่งประกาย แต่งงานกับเจ้าบ่าวร่างแคระผิวสี ด้วยความแตกต่างที่ชัดเจนของทั้งสองจึงดึงดูดความสนใจของผู้คนและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกว้างขวาง ถึงขนาดบางคนเข้าใจผิดไปว่าเป็นภาพ AI แต่เรื่องราวเบื้องหลังภาพนั้นคือ "ความรักที่แท้จริงยิ่งกว่า"
ตามรายงานระบุว่า อนิตา วิง ลี เจ้าสาวมาจากครอบครัวชาวเอเชีย จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในปี 2564 เธอได้พบกับ ทิม มัตตู ในงานปาร์ตี้ของเพื่อน เขามีภาวะแคระแกร็น (Dwarfism) โดยมีส่วนสูงเพียง 120 เซนติเมตร ในตอนแรก ทิมเป็นฝ่ายแสดงความรู้สึกต่ออนิตาก่อน แต่ถูกเธอปฏิเสธ จนเมื่อเวลาผ่านไป อนิตาก็ได้เริ่มรู้สึกซาบซึ้งในความจริงใจ ความละเอียดอ่อน และความรับผิดชอบเอาใจใส่ของทิม
หลังจากเปิดใจศึกษาคบหากัน ในที่สุดทิมและอนิตาก็ตกลงหมั้นหมายกันในปี 2567 และเพิ่งจะจัดงานวิวาห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ และทันทีที่ภาพแต่งงานของทั้งสองถูกเผยแพร่ออกมา ก็ได้รับความสนใจและกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว และมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าภาพของคู่บ่าวสาวคู่นี้ถูกสร้างขึ้นโดย AI ใช่หรือไม่
"ภาพถ่ายงานแต่งงานของเราเป็นของจริง และความรักของเราแท้จริงยิ่งกว่า ความสูงไม่เคยเป็นเกณฑ์ในการเลือกคนรักของฉันเลย สิ่งที่ฉันมองหาคือความลึกซึ้งในตัวตน ความศรัทธา และความเข้าใจกัน" อนิตา กล่าว และเธอยังสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวออกมาจากกรอบความคิดเดิม ๆ และแสวงหาความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้อย่างแท้จริง
เรื่องราวของทั้งสองไม่ใช่แค่บทพิสูจน์ของความรักระหว่างคนสองคนที่แตกต่างกัน แต่ยังสามารถส่งต่อพลังบวกไปยังผู้คนทั่วโลกได้เช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media