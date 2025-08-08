HILIGHT
สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ ไวรัลจนคนคิดว่าเป็นภาพ AI เผยเรื่องเบื้องหลังความรักบีบหัวใจ

 
           สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ ส่วนสูงเพียง 120 ซม. กลายเป็นไวรัลจนคนคิดว่าเป็นภาพ AI เผยเรื่องเบื้องหลังความรัก เป็นพลังส่งต่อให้ผู้คนทั่วโลก 

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

            วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีภาพแต่งงานของคู่รักคู่หนึ่งในโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าสาวสวยผิวขาวเปล่งประกาย แต่งงานกับเจ้าบ่าวร่างแคระผิวสี ด้วยความแตกต่างที่ชัดเจนของทั้งสองจึงดึงดูดความสนใจของผู้คนและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกว้างขวาง ถึงขนาดบางคนเข้าใจผิดไปว่าเป็นภาพ AI แต่เรื่องราวเบื้องหลังภาพนั้นคือ "ความรักที่แท้จริงยิ่งกว่า"  

            ตามรายงานระบุว่า อนิตา วิง ลี เจ้าสาวมาจากครอบครัวชาวเอเชีย จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในปี 2564 เธอได้พบกับ ทิม มัตตู ในงานปาร์ตี้ของเพื่อน เขามีภาวะแคระแกร็น (Dwarfism) โดยมีส่วนสูงเพียง 120 เซนติเมตร ในตอนแรก ทิมเป็นฝ่ายแสดงความรู้สึกต่ออนิตาก่อน แต่ถูกเธอปฏิเสธ จนเมื่อเวลาผ่านไป อนิตาก็ได้เริ่มรู้สึกซาบซึ้งในความจริงใจ ความละเอียดอ่อน และความรับผิดชอบเอาใจใส่ของทิม 

            หลังจากเปิดใจศึกษาคบหากัน ในที่สุดทิมและอนิตาก็ตกลงหมั้นหมายกันในปี 2567 และเพิ่งจะจัดงานวิวาห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ และทันทีที่ภาพแต่งงานของทั้งสองถูกเผยแพร่ออกมา ก็ได้รับความสนใจและกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว และมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าภาพของคู่บ่าวสาวคู่นี้ถูกสร้างขึ้นโดย AI ใช่หรือไม่  

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

            อย่างไรก็ดี อนิตาได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว โดยยืนยันว่าเธอและสามีแต่งงานกันจริง ทั้งสองเป็นคู่รักกันจริง และความรักของเธอและเขาก็เป็นความรักที่แท้จริง แต่เธอก็ยอมรับว่าในอดีตเธอต้องต่อสู้กับอคติเรื่อง "คู่ชีวิตในอุดมคติ" เกี่ยวกับการให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอก แต่สุดท้ายเธอก็ตระหนักได้ว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงคือ ความมั่นคงภายในและการยอมรับในคุณค่าที่ตรงกัน 

            "ภาพถ่ายงานแต่งงานของเราเป็นของจริง และความรักของเราแท้จริงยิ่งกว่า ความสูงไม่เคยเป็นเกณฑ์ในการเลือกคนรักของฉันเลย สิ่งที่ฉันมองหาคือความลึกซึ้งในตัวตน ความศรัทธา และความเข้าใจกัน" อนิตา กล่าว และเธอยังสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวออกมาจากกรอบความคิดเดิม ๆ และแสวงหาความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้อย่างแท้จริง

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

            นอกจากนี้ ทิมและอนิตา ได้เปิดเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักของพวกเขา โดยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเปิดใจรับความหลากหลายของความรักในทุกแง่มุม ขณะเดียวกัน ทั้งคู่ยังร่วมกันก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไร H2O4All โดยมุ่งจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลก  

            เรื่องราวของทั้งสองไม่ใช่แค่บทพิสูจน์ของความรักระหว่างคนสองคนที่แตกต่างกัน แต่ยังสามารถส่งต่อพลังบวกไปยังผู้คนทั่วโลกได้เช่นกัน 

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 

สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 


สาวสวยวิวาห์หนุ่มแคระ
ภาพจาก Instagram anitawinglee 



ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

