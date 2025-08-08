แพทย์ญี่ปุ่นเตือน อย่าทิ้งแมลงสาบลงในโถส้วม อันตรายที่คิดไม่ถึง อาจกลายเป็นหายนะ

เผยคำเตือนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่น อย่าทิ้งแมลงสาบลงในชักโครกโถส้วม อาจมีอันตรายที่คาดไม่ถึง ฝันร้ายที่ซ่อนอยู่รอวันกลายเป็นหายนะ
หลายคนคงเคยเจอแมลงสาบในห้องน้ำ และรีบกำจัดทิ้งลงในโถส้วม ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว แต่หารู้ไม่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ "เสี่ยงอันตราย" และอาจจะนำหายนะฝันร้ายมาให้อย่างที่คาดไม่ถึง
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า ฮิโรอากิ ฮายาชิ แพทย์ผู้อำนวยการคลินิกอายุรศาสตร์ฮายาชิ ในเมืองมูนากาตะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเผยว่า ซากแมลงสาบ อุจจาระ และเศษเปลือกที่ลอกออกของแมลงสาบ เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่รุนแรง ซึ่งควรถูกกำจัดออกจากบ้านโดยเร็วที่สุด แต่ "ไม่ควรกำจัดแมลงสาบที่ยังมีชีวิตด้วยการกดชักโครก"
เหตุผลก็คือ แมลงสาบสามารถปิดรูหายใจทั้งสองข้างตรงบริเวณลำตัวได้ และอยู่รอดในน้ำได้นานถึง 40 นาที แม้จะถูกกดทิ้งลงไปแล้ว แต่พวกมันก็ยังสามารถรอดชีวิตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง และมีโอกาสที่กลับเข้ามาในบ้านของคุณอีกครั้งผ่านทางท่อระบายน้ำ
ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นแมลงสาบตัวเมีย ไข่แมลงสาบที่อยู่ในเปลือกไข่ อาจฟักตัวออกมาในท่อระบายน้ำ ทำให้ยิ่งเพิ่มจำนวนแมลงสาบในระบบท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ ซากแมลงสาบไม่สามารถละลายในน้ำได้ง่าย อาจตกค้างสะสมจนทำให้ท่ออุดตันในระยะยาว และยังสร้างปัญหาให้กับระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มอีกด้วย
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของแมลงสาบ ควรกำจัดเศษอาหาร และดูแลความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะในบริเวณครัวและห้องน้ำ ลดความชื้น และปิดรอยแตกตามบ้าน หากจำเป็นอาจใช้เหยื่อล่อที่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง หรือใช้วิธีการจัดการแมลงรบกวนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT