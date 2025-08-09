HILIGHT
เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก แฟน ๆ เซอร์ไพรส์
          เน็ตไอดอลสาวไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่ SOD คนแรก แฟน ๆ เซอร์ไพรส์ฮือฮา เผยมีพรสวรรค์มากกว่าเรื่องบนเตียง 

เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก
ภาพจาก Instagram creampufff37

          วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ไซไซ อิซึกิ (Saizai Itsuki) เน็ตไอดอลคนดังบนโซเชียลของไต้หวัน ได้สร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟน ๆ หนังผู้ใหญ่ในเอเชีย เมื่อเธอประกาศเดบิวต์เข้าวงการ AV ของญี่ปุ่น โดยเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง SOD ซึ่งถือเป็นสาวไต้หวันคนแรก ที่ได้ร่วมงานกับค่ายที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของวงการเช่นนี้ 

          โดย อิซึกิ เป็นสาวไต้หวันคนแรกที่ผ่านการสัมภาษณ์ของ SOD และได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ เปลี่ยนเส้นทางจากเน็ตไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดีย สู่ดาราหนัง AV ค่ายใหญ่ของญี่ปุ่น ความสำเร็จของเธอนับเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตาไม่น้อย เปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรม และเปิดประสบการณ์หน้าใหม่สู่อุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ในเอเชีย 
เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก
ภาพจาก Instagram creampufff37

          ทั้งนี้ ความสามารถของเธอไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ด้านการแสดงหนังผู้ใหญ่ แต่เธอยังมีพรสวรรค์ด้านภาษาที่น่าทึ่ง อิซึกิสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น และอังกฤษ เธอมีสไตล์ที่เป็นธรรมชาติ มักจะแสดงตัวตนอย่างเปิดเผยและจริงใจ รวมถึงเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สาวน้อยมากความสามารถคนนี้ดึงดูดแฟน ๆ มากมายบนโซเชียลมีเดีย 

          อิซึกิ เผยว่า เธอหลงใหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็ก และมีความสนใจชื่นชอบในอุตสาหกรรม AV มาโดยตลอด ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวสู่เส้นทางอันแสนพิเศษ เธอตัดสินใจไล่ตามความฝัน โดยบินไปยังสำนักงานใหญ่ของ SOD ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นมืออาชีพ และความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างคล่องแคล่ว 

เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก
ภาพจาก Instagram creampufff37

          ด้วยรูปลักษณ์ที่อ่อนหวาน ทัศนคติที่กล้าหาญ และความทุ่มเทเพื่อเป้าหมาย อิซึกิสร้างความประทับใจให้กับทาง SOD และในที่สุดพวกเขาก็ตกลงเซ็นสัญญากับเธอ จนกระทั่งมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจากนั้นไม่นาน จงจื้อถง ยูทูบเบอร์คนดังของไต้หวัน ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอสัมภาษณ์อิซึกิทันที พร้อมกับกล่าวอย่างตื่นเต้นดีใจว่า "ฉันเก็บงำเรื่องนี้มานาน และในที่สุดฉันก็ได้พูดมันเสียที" 

เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก
ภาพจาก Instagram creampufff37

เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก
ภาพจาก Instagram creampufff37

เน็ตไอดอลไต้หวัน เข้าวงการ AV ญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่คนแรก
ภาพจาก Instagram creampufff37

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
