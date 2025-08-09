HILIGHT
ขับรถอยู่ดี ๆ เห็นเพื่อนร่วมถนนมีข้อความหยาบคายเต็มรถ 4 พยางค์ ก่อนรู้ฝีมือใคร
          ขับรถอยู่ดี ๆ เห็นเพื่อนร่วมถนนมีข้อความหยาบคายเต็มรถ 4 พยางค์ ทำให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดรู้ความจริงเพราะเจ้าตัวไปแจ้งความ เป็นฝีมือแฟนเก่า

ขับรถอยู่ดี ๆ เห็นเพื่อนร่วมถนนมีข้อความหยาบคายเต็มรถ ก่อนรู้ฝีมือใคร

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ซึ่งกำลังขับรถบนถนน เห็นรถสีขาวเพื่อนร่วมถนน ถูกเขียนข้อความเต็มรถเป็นคำด่าคำหนึ่ง 4 พยางค์ ทำให้สงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใครเป็นคนทำ

          ต่อมา เว็บไซต์ โหนกระแส รายงานว่า หญิงวัย 33 ปี พนักงานพีอาร์ เจ้าของรถ เข้ามาให้ปากคำที่ สน.ปากคลองสาน พร้อมนำเอกสารทางการแพทย์มาด้วย หลังจากที่ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ 3 คน และหญิงอีก 1 คน ทำร้ายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แล้วใช้สเปรย์พ่นข้อความใส่รถ
ขับรถอยู่ดี ๆ เห็นเพื่อนร่วมถนนมีข้อความหยาบคายเต็มรถ ก่อนรู้ฝีมือใคร

          ผู้เสียหาย ให้การว่า ตนเคยคบกับแฟนเก่าที่ขายสีและทินเนอร์อยู่ใน จ.ชลบุรี เริ่มความสัมพันธ์ในปี 2566 และเลิกราปี 2567 เนื่องจากอีกฝ่ายก้าวร้าวและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทว่าแฟนเก่ากลับไม่ยอมจบความสัมพันธ์ พยายามข่มขู่ตน รังควาญบ้านหลายครั้ง และข่มขู่ญาติตนด้วย 

          ส่วนการเกิดเหตุล่าสุด มีชายฉกรรจ์อ้างว่าเป็นลูกน้องแฟนเก่า บุกทำร้ายตน ทำให้ตนต้องหนีออกจากร้าน พอมาที่รถก็เห็นว่า รถถูกฉีดสีข้อความหยาบขายเต็มประตู

          เบื้องต้นตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว มีแรงจูงใจเป็นประเด็นหึงหวง กำลังรวบรวมหลักฐานและขยายผลถึงผู้ก่อเหตุรายอื่น ๆ ต่อไป

ขับรถอยู่ดี ๆ เห็นเพื่อนร่วมถนนมีข้อความหยาบคายเต็มรถ ก่อนรู้ฝีมือใคร

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ โหนกระแส


