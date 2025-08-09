ไวรัล เปรตหลังค่อม ขยับไปมาตอนกลางคืน แพรรี่ ไพรวัลย์ เฉลยแล้วคืออะไร

ไวรัล เปรตหลังค่อม ขยับไปมาตอนกลางคืนที่สมุทรปราการ แพรรี่ ไพรวัลย์ เฉลยแล้วคืออะไร พร้อมแจก 1 แสน ถ้ามีหลักฐานว่าเป็นเปรตจริง ๆ
ตอนนี้กำลังมีไวรัล TikTok มีคนเจอเปรตหลังค่อมใน จ.สมุทรปราการ รูปร่างสูงใหญ่ อยู่ใต้สิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำ
ล่าสุด วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า "เมื่อมีคนบอกว่าเจอเปรตหลังค่อมแถวสมุทรปราการ ดิฉันพร้อมจ่ายให้ 100,000 บาท ถ้าสามารถถ่ายใบหน้าเปรตแบบชัด ๆ มาให้ดูได้ค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
