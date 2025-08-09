HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล เปรตหลังค่อม ขยับไปมาตอนกลางคืน แพรรี่ ไพรวัลย์ เฉลยแล้วคืออะไร

 
          ไวรัล เปรตหลังค่อม ขยับไปมาตอนกลางคืนที่สมุทรปราการ แพรรี่ ไพรวัลย์ เฉลยแล้วคืออะไร พร้อมแจก 1 แสน ถ้ามีหลักฐานว่าเป็นเปรตจริง ๆ

เปรตหลังค่อมคืออะไร

เปรตหลังค่อมคืออะไร

          ตอนนี้กำลังมีไวรัล TikTok มีคนเจอเปรตหลังค่อมใน จ.สมุทรปราการ รูปร่างสูงใหญ่ อยู่ใต้สิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำ

          ล่าสุด วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า "เมื่อมีคนบอกว่าเจอเปรตหลังค่อมแถวสมุทรปราการ ดิฉันพร้อมจ่ายให้ 100,000 บาท ถ้าสามารถถ่ายใบหน้าเปรตแบบชัด ๆ มาให้ดูได้ค่ะ"

เปรตหลังค่อมคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

          จากนั้นก็มีการโพสต์รูปต้นตอที่แท้จริง "เปรต" ที่เห็นนั้นอาจเป็นเครนที่อยู่บนเรือนั่นเอง ความสูงพอ ๆ กัน แถมขยับได้ด้วย ส่วนสาเหตุที่รู้สึกว่ามันเดินได้ เพราะว่ามันอยู่บนเรือ

เปรตหลังค่อมคืออะไร

เปรตหลังค่อมคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล เปรตหลังค่อม ขยับไปมาตอนกลางคืน แพรรี่ ไพรวัลย์ เฉลยแล้วคืออะไร โพสต์เมื่อ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 13:57:38 5,117 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย