ตำรวจฮีโร่ กระโดดทะเลช่วยคน กลายเป็นไวรัลดัง ชาวเน็ตตาค้าง โอ้โหสุดยอดมาก

          ตำรวจฮีโร่กระโดดลงทะเลช่วยชายตกน้ำ กลายเป็นกระแสไวรัล ไม่ใช่แค่ความกล้าหาญ แต่เพราะรูปร่างและความหล่อ ทำชาวเน็ตฮือฮา  
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เกิดเรื่องราวอบอุ่นหัวใจขึ้นกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองว่านหนิง มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเวลาปฏิบัติงานรายหนึ่ง ได้กระโดดลงทะเลอย่างไม่ลังเล จนช่วยชีวิตคนขึ้นมาจากน้ำได้ปลอดภัย ไม่เพียงความกล้าหาญของเขาจะได้รับการชื่นชม แต่ภายหลังจากที่มีภาพของเขาถูกเผยแพร่ออกมาก็สร้างความฮือฮาจนกลายเป็นกระแสไวรัลร้อนแรงบนโลกออนไลน์ 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายเย่ ได้ไปเที่ยวชายหาดกับเพื่อน ๆ ก่อนจะถูกกระแสน้ำทะเลพัดอย่างแรงจนเสียการทรงตัวและจมลงไปใต้น้ำ ในขณะที่สถานการณ์กำลังเลวร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลี่ ซูต้า ที่กำลังอยู่ในช่วงลาพักผ่อน และอยู่ใกล้ชายฝั่งสังเกตเห็นเหตุการณ์ จึงรีบกระโดดลงทะเลไปช่วยเหลือในทันที

          ด้วยความชำนาญและทักษะการว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยม หลี่สามารถพานายเย่ขึ้นมาบนโขดหิน ก่อนที่จะช่วยพาเขากลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทำให้ภารกิจการช่วยเหลือสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากนั้นต่อมา ในวันที่ 28 กรกฎาคม นายเย่ได้ทำป้ายแสดงความขอบคุณอย่างซึ้งใจมอบให้กับเจ้าหน้าที่หลี่ ในขณะเดียวกันทางหลี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ และเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          ทั้งนี้ รายงานเปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หลี่ ยังได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งได้สำเร็จขณะที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยเขากล่าวว่า "ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ การเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้คนในยามวิกฤต เป็นจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่อยู่ในสายเลือด ผมจะมุ่งมั่นปกป้องความปลอดภัยของประชาชนในว่านหนิงต่อไป" 

          วิดีโอสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่หลี่ ซู่ต้า ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงเพราะวีรกรรมความกล้าหาญ แต่ยังเป็นเพราะหน้าตาหล่อเหลาและรูปร่างกำยำ โดยเฉพาะกล้ามอกอันใหญ่โต ทำให้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวกันสนั่น

          "ขอเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่หลี่หน่อย ฉันก็อยากไปทะเลเหมือนกัน" 

          "เขาตัวใหญ่ หล่อ และมีความรับผิดชอบมาก โสดหรือเปล่า"

          "ฉันอยากไปว่ายน้ำที่ทะเลว่านหนิง" 

          "คงยุ่งมากแน่ ๆ ต้องไปช่วยคนที่ชายหาดทุกวัน" 

          "ฉันรักทะเลมาก และรักเขาด้วย"

          นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังพากันเข้าไปชื่นชมภาพของเจ้าหน้าที่หลี่บนบัญชีโวเชียลมีเดียของเขา ซึ่งหลายคนต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "โอ้โห ! สุดยอดมาก" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

