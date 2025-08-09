เจ้าของปั๊มน้ำมัน ไม่ขอติดสายฉีดก้นอีก หลังโดนขโมยเป็น 100 ชิ้น ชี้เป้ามันหายไปไหน

เจ้าของปั๊มน้ำมัน ระบายความในใจ เปิดปั๊มมา 4 ปี ถอดใจไม่ติดสายชำระแล้ว หลังโดนขโมยไปร่วม 100 ชิ้น ชาวเน็ตชี้เป้า คนขโมยเอาไปทำอะไรต่อ เป็นไปได้เลย
ภาพจาก TikTok @farung_cc
หนึ่งในไอเท็มเด็ดของคนไทยเวลาเข้าส้วม แตกต่างจากชาติอื่น ก็ต้องมีสายชำระเอาไว้ฉีดก้น เพื่อทำความสะอาดได้อย่างดี ใช้แค่ทิชชู่มันไม่พอ
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 TikTok @farung_cc ซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ได้ลงข้อความระบายความในใจว่า เปิดปั๊มน้ำมันมา 4 ปี โดนขโมยสายชำระมาตลอด รวมกว่า 100 ชิ้นเข้าไปแล้ว เจอแบบนี้บ่อย ๆ วันนี้จึงตัดสินใจที่จะไม่ติดสายชำระอีกต่อไป ต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริง ๆ
"ไม่เติมน้ำมันเราไม่ว่ากัน แต่ขโมยทำไม"
ภาพจาก TikTok @farung_cc
ภาพจาก TikTok @farung_cc
บางคนก็แนะนำวิธีป้องกันเอาไว้ว่า ให้เอาวาล์วน้ำไปไว้ด้านนอก ซ่อนเอาไว้ ต่อจากตรงท่อ ถ้าหากมีใครถอด ผลคือจะเปียกมันทั้งตัว