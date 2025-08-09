คู่รักใจเปลี่ยวเล่นสยิวถึงสวรรค์ รถโยกจนตกผาสูง 400 เมตร จุดจบโศกนาฏกรรมสลด

คู่รักใจเปลี่ยวเล่นสยิวในรถจนถึงนาทีสุดท้าย ได้ไปสวรรค์ของจริง รถโยกจนตกผาสูง 400 เมตร จุดจบกลายเป็นโศกนาฏกรรมสุดสลด
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุสุดสลด รถยนต์ตกหน้าผาในเมืองเวนดา โนวา ดู อิมิกรานเต ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิล เมื่อคู่รักคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กันในรถ แต่รถเกิดเสียหลักไถลลงจากหน้าผาสูงราว 400 เมตร โดยคาดว่าเกิดจากแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงของรถ จนเป็นเหตุให้ทั้งสองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และพบศพในสภาพเปลือยกาย
ตามรายงานของ The Sun ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ อาเดรียนา มาชาโด ริเบโร หญิงอายุ 42 ปี และมาร์โคเน ดา ซิลวา การ์โดโซ ชายอายุ 26 ปี โดยทั้งสองได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ ในช่วงค่ำของวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลังออกมาจากงาน ทั้งสองได้ไปส่งพี่ชายของมาร์โคเน และแฟนสาวของเขากลับบ้าน เมื่อทั้งสองอยู่กันตามลำพัง จึงพากันขับรถไปยังลานปล่อยเครื่องร่อนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ก่อนที่จะประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะกันในรถ
จากการสอบสวนพบว่า รถยนต์เกิดแรงสั่นสะเทือนจนทำให้ตัวรถค่อย ๆ ไถลไปตามขอบหน้าผา ก่อนที่จะพลิกคว่ำตกลงมาจากที่ความสูง 1,300 ฟุต (ราว 400 เมตร) โดยเจ้าหน้าที่คาดว่า รถได้ตกลงมาในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม หลังจากรถกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพยับเยิน ในขณะที่คู่รักทั้งสองถูกเหวี่ยงออกจากรถและเสียชีวิตทันที โดยเจ้าหน้าที่พบร่างของทั้งคู่ในสภาพเปลือยกายอยู่ไม่ไกลจากซากรถ
พยานที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้ยินเสียงดังในช่วงเวลาประมาณ 01.30-02.00 น. แต่เนื่องจากความมืดและพื้นที่เป็นป่ารก จึงไม่มีใครสังเกตเห็นในขณะนั้น กระทั่งตอนเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. คนดูแลพื้นที่ได้เข้าไปถางป่า ก่อนที่จะพบซากรถ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เจ้าหน้าที่อัลแบร์โต โรเก เปเรส หัวหน้าทีมสืบสวน เผยว่า ไม่พบร่องรอยของการใช้ความรุนแรง หรือการก่ออาชญากรรมในที่เกิดเหตุ รวมทั้งบนร่างกายของผู้เสียชีวิต และรถมีการดึงเบรกมือขึ้น นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังไม่มีประวัติอาชญากรรม จึงทำให้เชื่อได้ว่า "การเคลื่อนไหวของทั้งคู่ภายในรถที่จอดอยู่ ทำให้รถเสียหลักและตกลงไปจากขอบหน้าผา"
ตามรายงานระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคู่รักที่อายุห่างกัน 16 ปี โดยทั้งสองคบหาดูใจกันมาประมาณ 6 เดือน ทางครอบครัวและเพื่อน ๆ ต่างเศร้าสะเทือนใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้พวกเขาได้ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองราบรื่นดี ไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทหรือใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, The Sun