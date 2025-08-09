HILIGHT
หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เป็นอัมพาต เมียดูแล 2 ปี กระทั่งวันหนึ่งหายไป ความจริงซึ้งใจ

          หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เลือดออกในสมองจนอัมพาต ผ่านไป 2 ปี คนที่มาส่งเหลือแม่เพียงคนเดียว ภรรยาหายไปไหน ก่อนรู้ความจริงที่ซึ้งใจ
หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เป็นอัมพาต เมียดูแล 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง 

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง มีการเล่าเคสของผู้ป่วยชายวัย 29 ปี ล้มกองอยู่ที่พื้นในตอนเช้า ด้านภรรยาเห็นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล อาการโคม่า แขนขาทั้ง 2 ข้างแทบจะไม่ขยับ มีเลือดออกขนาดใหญ่ในสมอง หมอมีทางเลือกให้ 2 ทางคือ

          1. ผ่าตัดเพื่อลดแรงดันในสมอง แต่รอดมาแล้วมีโอกาสติดเตียงสูงมาก

          2. ปล่อยให้ไปสบาย ไม่ต้องทรมานทั้งตัวเองและญาติ

หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เป็นอัมพาต เมียดูแล 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง 

ครอบครัวเลือกอย่างไร


          ทางครอบครัวนั้นเลือกสู้เต็มที่ แม้จะต้องดูแลตอนหลังก็ยอม ขอแค่มีชีวิต ดังนั้น หมอจึงช่วยผ่าตัดจนรอดชีวิตได้ และเวลาที่มาตรวจทุกครั้ง ก็จะมีคุณแม่และภรรยาของผู้ป่วยที่เพิ่งแต่งงานกันไม่นานมาด้วย

          ผ่านไป 2 ปี มีคุณแม่มาเพียงคนเดียว ทางหมอจึงถามว่า ลูกสะใภ้หายไปไหน คุณแม่ตอบว่า สงสารลูกสะใภ้ จึงไล่ให้ไปหาแฟนใหม่ อยากให้มีอนาคตที่ดีอยู่ เขาอายุ 30 ปี ลูกแม่แม่ดูแลได้

          เรื่องเล่านี้ ทำให้คุณหมอถึงกับน้ำตาซึมออกมา และขอให้คนไทยดูแลสุขภาพตัวเองมาก ๆ

หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เป็นอัมพาต เมียดูแล 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง 

หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เป็นอัมพาต เมียดูแล 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง 

หนุ่มวัย 29 เพิ่งแต่งงาน เป็นอัมพาต เมียดูแล 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง 

โพสต์เมื่อ 9 สิงหาคม 2568
