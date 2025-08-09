งูอะไร เห็นแล้วอยากรีดให้เรียบ พอรู้ความจริง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง หายากมาก

งูอะไร เห็นแล้วอยากรีดให้เรียบ พอรู้ความจริง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง เป็นงูหายากมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khairasamee Saravudh
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Khairasamee Saravudh มีการถ่ายรูปงูตัวหนึ่ง สีดำ ขอบ ๆ เป็นสีเหลือง ลักษณะงอ ๆ อยากรู้ว่ามันคืองูอะไร มีพิษไหม จึงโพสต์ถาม
ด้านชาวเน็ตเข้ามาตอบว่า มันคือ งูกาบหมากหางนิลเหนือ เป็นงูที่หายากมาก ไม่มีพิษ ส่วนใหญ่อยู่แต่ในถ้ำ แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตรู้สึกขัดใจมากที่สุด จนคนแชร์ไป 300 ครั้งคือ ลักษณะของงูมันหยิก ๆ ไม่เรียบ หยิกราวกับสายหูฟัง เห็นแล้วอยากจะรีดให้เรียบจริง ๆ