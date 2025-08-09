HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

งูอะไร เห็นแล้วอยากรีดให้เรียบ พอรู้ความจริง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง หายากมาก

  
          งูอะไร เห็นแล้วอยากรีดให้เรียบ พอรู้ความจริง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง เป็นงูหายากมาก

งู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khairasamee Saravudh

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Khairasamee Saravudh มีการถ่ายรูปงูตัวหนึ่ง สีดำ ขอบ ๆ เป็นสีเหลือง ลักษณะงอ ๆ อยากรู้ว่ามันคืองูอะไร มีพิษไหม จึงโพสต์ถาม

งู

          ด้านชาวเน็ตเข้ามาตอบว่า มันคือ งูกาบหมากหางนิลเหนือ เป็นงูที่หายากมาก ไม่มีพิษ ส่วนใหญ่อยู่แต่ในถ้ำ แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตรู้สึกขัดใจมากที่สุด จนคนแชร์ไป 300 ครั้งคือ ลักษณะของงูมันหยิก ๆ ไม่เรียบ หยิกราวกับสายหูฟัง เห็นแล้วอยากจะรีดให้เรียบจริง ๆ

งู

งู



          เฟซบุ๊ก Nick Wildlife  อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงูดังกล่าวว่า เป็นงูที่การดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถ้ำ แทบไม่ออกไปข้างนอกเลย งูชนิดนี้จะถูกขนานนามหลากหลายชื่อ งูใบ้  งูถ้ำ บางที่เขาก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาสมบัติในถ้ำ ความจริงเป็นงูที่ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ช่วยกำจัดหนู ช่วยควบคุมประชากรค้างคาว เพื่อไม่ให้มีค้างคาวที่ไม่สบายได้มีโอกาศแพร่เชื้อโรคติดต่อกับประชากรค้างคาวในถ้ำได้ อาหารหลักก็คือค้างคาว เวลาหากินหลัก ๆ ของงูกาบหมากหางนิลก็คือเวลาที่ค้างคาวบินวน ๆ ภายในถ้ำ เป็นงูไม่มีพิษ ไม่มีอันตราย




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งูอะไร เห็นแล้วอยากรีดให้เรียบ พอรู้ความจริง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง หายากมาก อัปเดตล่าสุด 9 สิงหาคม 2568 เวลา 19:53:30 2,167 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย