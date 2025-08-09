นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท เจอรีดค่าโต๊ะหนัก โดนฟันยับ

นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท แพงหูฉี่ เจอคิดค่าโต๊ะไป ส่วนโต๊ะข้าง ๆ ก็โดนไป 400 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การไปเที่ยวหาดแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี พร้อมกับจองโต๊ะริมหาด โดยสั่งเป็นเครื่องดื่ม 3 แก้วด้วยกัน อย่างไรก็ตาม พอเช็กบิล เจอทางร้านคิดราคารวม 690 บาท แพงมาก แบ่งเป็นเครื่องดื่มแก้วละ 180 บาท รวมเป็น 540 บาท
อย่างไรก็ตาม ที่ราคามันพุ่งสูงไปแตะหลัก 600 ได้ ร้านบวกค่าโต๊ะเพิ่มอีก 150 บาท ทั้งที่โต๊ะนั้น เจ้าของโพสต์บอกว่า ดีกว่าเก็บจากกองขยะ ขณะเดียวกัน คนรอบข้างโดนเก็บไป 400 บาท
ด้านชาวเน็ต มองว่า ราคาแรงมาก เป็นบทเรียนสำหรับทุกคน ถ้าหากใครเจออะไรแบบนี้ ควรเช็กราคาก่อนที่จะนั่ง เพื่อไม่ให้โดนฟันราคา
