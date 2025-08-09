HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท เจอรีดค่าโต๊ะหนัก โดนฟันยับ

          นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท แพงหูฉี่ เจอคิดค่าโต๊ะไป ส่วนโต๊ะข้าง ๆ ก็โดนไป 400 บาท
นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การไปเที่ยวหาดแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี พร้อมกับจองโต๊ะริมหาด โดยสั่งเป็นเครื่องดื่ม 3 แก้วด้วยกัน อย่างไรก็ตาม พอเช็กบิล เจอทางร้านคิดราคารวม 690 บาท แพงมาก แบ่งเป็นเครื่องดื่มแก้วละ 180 บาท รวมเป็น 540 บาท

          อย่างไรก็ตาม ที่ราคามันพุ่งสูงไปแตะหลัก 600 ได้ ร้านบวกค่าโต๊ะเพิ่มอีก 150 บาท ทั้งที่โต๊ะนั้น เจ้าของโพสต์บอกว่า ดีกว่าเก็บจากกองขยะ ขณะเดียวกัน คนรอบข้างโดนเก็บไป 400 บาท

นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท

          ด้านชาวเน็ต มองว่า ราคาแรงมาก เป็นบทเรียนสำหรับทุกคน ถ้าหากใครเจออะไรแบบนี้ ควรเช็กราคาก่อนที่จะนั่ง เพื่อไม่ให้โดนฟันราคา

นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท

นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นั่งโต๊ะสั่งเครื่องดื่มริมหาด 3 แก้ว เช็กบิลแล้ว 690 บาท เจอรีดค่าโต๊ะหนัก โดนฟันยับ โพสต์เมื่อ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 19:53:35 1,911 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย