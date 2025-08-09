นอนโรงแรมอยู่ดี ๆ เปียกโชกไปทั้งห้อง ที่นอนดำพรึบ-ข้าวของพัง เปิดต้นเหตุสุดแปลก

แขกหญิง 3 คน นอนโรงแรมอยู่ดี ๆ เปียกโชกไปทั้งห้อง ที่นอนดำพรึบ-ข้าวของพังเสียหายรวมเกือบแสน เปิดต้นเหตุสุดแปลก ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ
ภาพจาก Weibo
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า เกิดเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านจูเจียง เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในช่วงเช้าตรู่ขณะที่แขกกำลังนอนหลับ อยู่ ๆ ภายในห้องพักหมายเลข 353 ได้กลายสภาพเป็นหายนะ มีน้ำเปียกโชกไปทั่ว ที่นอนจากสีขาวเต็มไปด้วยคราบสกปรกสีดำ และข้าวของเครื่องใช้ของแขกที่เข้าพักก็ได้รับความเสียหาย
แขกหญิงสาว 3 ราย ได้จองเข้าพักห้องดังกล่าว โดยวางแผนว่าจะพักค้างคืนเป็นเวลา 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา ประมาณ 05.10 น. ขณะที่พวกเธอทั้งสามกำลังหลับอยู่ เกิดมีเสียงระเบิดดังขึ้น ตามมาด้วยน้ำปริมาณมากสาดกระจายลงมาจากเพดานห้องพัก
ภาพจาก Weibo
แขกหญิงทั้งสามรายตื่นมาด้วยความตกใจสุดขีด ก่อนที่จะพบว่า พวกเธอเปียกโชกได้ด้วยน้ำ รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของพวกเธอต่างพังเสียหายจากน้ำดังกล่าว สภาพเตียงนอนราวกับเพิ่งผ่านสมรภูมิรบ เต็มไปด้วยคราบเขม่าสีดำที่น่าสะพรึง เหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้แผนการท่องเที่ยวของพวกเธอต้องหยุดชะงัก และต้องอยู่ในโรงแรมตลอดทั้งวัน
รายงานเผยว่า ในจำนวนแขกทั้ง 3 รายนี้ มีรายหนึ่งเป็นสมาชิกของเครือที่พักดังกล่าว พวกเธอเผยว่า "ที่เลือกโรงแรมนี้เพราะความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความเชื่อมั่นนั้นถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง"
ภายหลังจากมีการตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องพักเกิดระเบิด โดยทางโรงแรมอธิบายว่า สาเหตุที่อาจทำให้หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงระเบิดได้มี 3 ประการ ได้แก่ เกิดจากอุณหภูมิสูง แรงกระแทก หรือส่วนที่เป็นหลอดแก้วระเบิดเอง ซึ่งกรณีหลังพบได้น้อยมาก และโรงแรมก็ไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา
ภาพจาก Weibo
ภายหลังจากเกิดเหตุ ทางโรงแรมได้จัดการให้แขกทั้งสามย้ายไปอยู่ห้องถัดไป รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องซักผ้า และการชำระล้างสิ่งของ อย่างไรก็ตาม ทางโรงแรมยังคงล่าช้าเรื่องการจ่ายค่าเสียหาย และค่าชดเชยสำหรับเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่า จำเป็นต้องได้รับการประเมินโดยบริษัทประกันภัย ขณะที่แขกผู้พักเผยว่า ของใช้ของพวกเธอได้รับความเสียหายทั้งหมด ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 20,000 หยวน (ราว 90,000 บาท)
เบื้องต้นทางโรงแรมได้คืนเงินค่าห้องพักสำหรับทั้ง 3 คืนให้เต็มจำนวน แต่หลังจากนั้นโรงแรมเสนอจ่ายเงินชดเชยให้แขกทั้ง 3 ราย เพียง 2,400 หยวน (ราว 10,000 บาท) ซึ่งพวกเธอได้ปฏิเสธ พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อทรัพย์สินเต็มจำนวน รวมถึงค่าชดเชยจากอันตรายด้านความปลอดภัย และค่าเสียเวลาในการเดินทาง
อย่างไรก็ดี ทางโรงแรมระบุว่า ยังไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยของทรัพย์สินที่เสียหายได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานการซื้อ แต่ทนายความชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าแขกจะไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อได้ ตราบใดที่พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับโรงแรม ศาลสามารถสั่งให้โรงแรมจ่ายค่าชดเชยตามราคาตลาดได้
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT
ภาพจาก Weibo
