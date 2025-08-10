เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท มีอะไรบ้าง งานนี้มีถกกัน 2 มุมมอง

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้าน Due Arisara 3 เมนู 599 บาท มีอะไรบ้าน ชาวเน็ตบางคนมองไม่คุ้ม แต่ก็มีคนแย้งว่า เทียบกับปริมาณและความอร่อยคือคุ้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ดาราสาว ดิว อริสรา มีการโพสต์เปิดครัวบ้าน Due Arisara ขายอาหารชุด 3 เมนู ราคา 599 บาท มีเมนู ดังนี้
1. ต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมู
2. น้ำพริกปลาร้า (สูตรบ้านดิว) มีไข่ต้ม 2 ฟอง และผักสดรวมหลายชนิดแกล้มน้ำพริก
3. ปลาสลิดทอด 3 ตัว
ทั้งหมดนี้จำกัดขายเพียง 50 ชุด ไม่รวมค่าจัดส่ง แต่มีเก็บเงินปลายทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara
ความเห็นชาวเน็ต แตกเป็น 2 ฝ่าย
ด้านความคิดเห็นของชาวเน็ต มองเรื่องนี้ใน 2 มุมมอง เช่น มองว่า ราคาแพงเกินไปมาก แต่ประเด็นนี้ก็มีคนมาแย้งว่า ถ้าเทียบกับปริมาณของที่ได้รับ มาเป็นถัง ไม่ได้มาแบบน้อย ๆ ยังไงก็คุ้ม รวมถึงความอร่อยที่ถูกใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara