เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท มีอะไรบ้าง งานนี้มีถกกัน 2 มุมมอง
          เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้าน Due Arisara 3 เมนู 599 บาท มีอะไรบ้าน ชาวเน็ตบางคนมองไม่คุ้ม แต่ก็มีคนแย้งว่า เทียบกับปริมาณและความอร่อยคือคุ้ม

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara

          วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ดาราสาว ดิว อริสรา มีการโพสต์เปิดครัวบ้าน Due Arisara ขายอาหารชุด 3 เมนู ราคา 599 บาท มีเมนู ดังนี้

          1. ต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมู

          2. น้ำพริกปลาร้า (สูตรบ้านดิว) มีไข่ต้ม 2 ฟอง และผักสดรวมหลายชนิดแกล้มน้ำพริก

          3. ปลาสลิดทอด 3 ตัว

          ทั้งหมดนี้จำกัดขายเพียง 50 ชุด ไม่รวมค่าจัดส่ง แต่มีเก็บเงินปลายทาง
เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara

ความเห็นชาวเน็ต แตกเป็น 2 ฝ่าย

          ด้านความคิดเห็นของชาวเน็ต มองเรื่องนี้ใน 2 มุมมอง เช่น มองว่า ราคาแพงเกินไปมาก แต่ประเด็นนี้ก็มีคนมาแย้งว่า ถ้าเทียบกับปริมาณของที่ได้รับ มาเป็นถัง ไม่ได้มาแบบน้อย ๆ ยังไงก็คุ้ม รวมถึงความอร่อยที่ถูกใจ

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara

เปิดเมนูอาหารชุด ครัวบ้านดิว อริสรา 3 เมนู 599 บาท คนถกแพงไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Due Arisara

