สั่งอาหารเจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนนิ่มมาก ที่ไหนได้ไก่ดิบ รีบไปห้องฉุกเฉินด่วน

ลูกค้าสั่งอาหารมากิน เจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนเนื้อนิ่มมาก ลอกหนังออกถึงกับช็อก ความจริงเป็นไก่ดิบ รีบไปห้องฉุกเฉินด่วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社公開版
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในไต้หวัน ได้แชร์ภาพเหตุการณ์ที่น่าตกใจ ภายหลังจากสั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารมากิน และได้เห็นชิ้นไก่ที่เหมือนกับไก่ทอดทั่วไป หนังด้านนอกถูกทอดจนเหลืองกรอบ แต่ปรากฏว่าเมื่อกัดเข้าไปกลับพบว่าไก่ "เนื้อนุ่มแปลก ๆ" เมื่อลองลอกหนังไก่ออก จึงได้เจอความสะพรึงที่คาดไม่ถึง จนต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที
ชายรายนี้ได้โพสต์เล่าเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊ก ชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน ซึ่งมีสมาชิกผู้ติดตามกว่า 8.3 แสน โดยเผยว่า ภรรยาของเขาได้สั่งข้าวกล่องชุดไก่ทอดจากร้านแห่งหนึ่งในเขตปันเฉียว เมืองนิวไทเป ในไต้หวัน จากนั้นก็นำมานั่งกิน แต่เมื่อเธอกัดไก่ทอดกลืนเข้าไปในปากกลับรู้สึกว่ามันนุ่มอย่างน่าประหลาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社公開版
ด้วยความสงสัย ทางสามีจึงช่วยลอกหนังไก่ดู ก่อนจะพบว่า เนื้อไก่ด้านในเป็นไก่ดิบทั้งชิ้น เห็นได้ชัดว่ามันยังเป็นเนื้อสีแดงที่ดูเหมือนไม่เคยผ่านความร้อนมาก่อน ทั้งที่หนังด้านนอกสุกจนเหลืองกรอบและเป็นสีน้ำตาล ในที่สุด เขาจึงต้องรีบพาภรรยาไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย เพราะกินไก่ดิบเข้าไปเต็ม ๆ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ใช้โซเชียล หลายคนพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น
"เห็นแล้วหายอยากอาหารเลย"
"ไก่ทอดสูตรเด็ด กรอบนอกดิบใน !"
"ซาซิมิไก่ทอด... อร่อยเลย"
"พ่อครัวไม่รู้ได้อย่างไร เนื้อไก่ยังดิบทั้งชิ้น"
"เขาต้องทอดแบบไหนถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้"
"มันน่าตกใจมาก ร้านสมควรถูกฟ้อง"
โดยต่อมาทางเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับว่า "เราขอแค่เงินค่าอาหารคืนเต็มจำนวน และค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้ฟ้องร้องใด ๆ เพราะไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้"
ทั้งนี้ รายงานเผยว่า การบริโภคไก่ดิบมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรค เช่น ซัลโมเนลลา และแคมไพโลแบคเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่อาหารเป็นพิษ แบคทีเรียเหล่านี้สามารถพบในไก่ดิบ แม้แต่ในไก่ที่แช่เย็น ซึ่งตรวจพบได้ยากด้วยสายตา การให้ความร้อนอย่างทั่วถึงเป็นวิธีเดียวที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ได้
การบริโภคไก่ดิบอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ท้องเสีย อาเจียน และมีไข้ ในกรณีที่รุนแรงอาจกระตุ้นให้เกิดโรคกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barré Syndrome) ซึ่งอาจทำให้มือ เท้า หรือเส้นประสาทใบหน้าเป็นอัมพาตได้
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社公開版
