HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งอาหารเจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนนิ่มมาก ที่ไหนได้ไก่ดิบ รีบไปห้องฉุกเฉินด่วน

          ลูกค้าสั่งอาหารมากิน เจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนเนื้อนิ่มมาก ลอกหนังออกถึงกับช็อก ความจริงเป็นไก่ดิบ รีบไปห้องฉุกเฉินด่วน 
สั่งอาหารเจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนนิ่มมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社公開版

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในไต้หวัน ได้แชร์ภาพเหตุการณ์ที่น่าตกใจ ภายหลังจากสั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารมากิน และได้เห็นชิ้นไก่ที่เหมือนกับไก่ทอดทั่วไป หนังด้านนอกถูกทอดจนเหลืองกรอบ แต่ปรากฏว่าเมื่อกัดเข้าไปกลับพบว่าไก่ "เนื้อนุ่มแปลก ๆ" เมื่อลองลอกหนังไก่ออก จึงได้เจอความสะพรึงที่คาดไม่ถึง จนต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที 

          ชายรายนี้ได้โพสต์เล่าเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊ก ชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน ซึ่งมีสมาชิกผู้ติดตามกว่า 8.3 แสน โดยเผยว่า ภรรยาของเขาได้สั่งข้าวกล่องชุดไก่ทอดจากร้านแห่งหนึ่งในเขตปันเฉียว เมืองนิวไทเป ในไต้หวัน จากนั้นก็นำมานั่งกิน แต่เมื่อเธอกัดไก่ทอดกลืนเข้าไปในปากกลับรู้สึกว่ามันนุ่มอย่างน่าประหลาด   

สั่งอาหารเจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนนิ่มมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社公開版

          ด้วยความสงสัย ทางสามีจึงช่วยลอกหนังไก่ดู ก่อนจะพบว่า เนื้อไก่ด้านในเป็นไก่ดิบทั้งชิ้น เห็นได้ชัดว่ามันยังเป็นเนื้อสีแดงที่ดูเหมือนไม่เคยผ่านความร้อนมาก่อน ทั้งที่หนังด้านนอกสุกจนเหลืองกรอบและเป็นสีน้ำตาล ในที่สุด เขาจึงต้องรีบพาภรรยาไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย เพราะกินไก่ดิบเข้าไปเต็ม ๆ 

          หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ใช้โซเชียล หลายคนพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น 

          "เห็นแล้วหายอยากอาหารเลย"

          "ไก่ทอดสูตรเด็ด กรอบนอกดิบใน !" 

          "ซาซิมิไก่ทอด... อร่อยเลย" 

          "พ่อครัวไม่รู้ได้อย่างไร เนื้อไก่ยังดิบทั้งชิ้น" 

          "เขาต้องทอดแบบไหนถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้" 

          "มันน่าตกใจมาก ร้านสมควรถูกฟ้อง" 

          โดยต่อมาทางเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับว่า "เราขอแค่เงินค่าอาหารคืนเต็มจำนวน และค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้ฟ้องร้องใด ๆ เพราะไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้"

          ทั้งนี้ รายงานเผยว่า การบริโภคไก่ดิบมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรค เช่น ซัลโมเนลลา และแคมไพโลแบคเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่อาหารเป็นพิษ แบคทีเรียเหล่านี้สามารถพบในไก่ดิบ แม้แต่ในไก่ที่แช่เย็น ซึ่งตรวจพบได้ยากด้วยสายตา การให้ความร้อนอย่างทั่วถึงเป็นวิธีเดียวที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ได้ 

          การบริโภคไก่ดิบอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ท้องเสีย อาเจียน และมีไข้ ในกรณีที่รุนแรงอาจกระตุ้นให้เกิดโรคกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barré Syndrome) ซึ่งอาจทำให้มือ เท้า หรือเส้นประสาทใบหน้าเป็นอัมพาตได้


ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งอาหารเจอไก่กรอบนอกนุ่มใน สงสัยสูตรไหนนิ่มมาก ที่ไหนได้ไก่ดิบ รีบไปห้องฉุกเฉินด่วน โพสต์เมื่อ 10 สิงหาคม 2568 เวลา 14:16:24 1,259 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย