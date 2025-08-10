กัน จอมพลัง โพสต์ปรินาถึงต้นอ้อ บอก มีคนเปิดแชตที่ดิสเครดิตผมลับหลัง คนมุงเพียบ

กัน จอมพลัง โพสต์ปรินาถึงต้นอ้อ บอก มีคนเปิดแชตที่ดิสเครดิตผมลับหลัง ยัน อย่าทำให้เข้าใจผิดกัน ในวันที่คุณล้ม ผมก็ไม่ได้ซ้ำเติม ทางที่ดีไม่ควรเหยียบคนอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง มีการโพสต์ปริศนาถึงบุคคลหนึ่ง ระบุว่า "ต้นอ้อ มีคนเปิดแชตที่คุณดิสผมลับหลัง ทั้งที่คุณไม่ได้สนิทกับผมไม่เคยทำงานกับผมคุณบอกว่าผมสนิทกับอธิบดี พม. ผมเลยไม่ลงมาเล่นเองแต่ผมทำเคสจนจบไม่คิดหรอว่าจะทำให้คนเข้าใจผมผิด?"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลังพร้อมกันนั้น กัน จอมพลัง ยังมีการโพสต์ใต้คอมเมนต์ต่ออีกว่า "จริง ๆ รู้สึกเฉย ๆ ตอนโดนเล่นผมก็ไม่ซ้ำเคยโทรมาขอโทษผมเรื่องพูดลับหลังผมรอบนึง แต่เห็นแชทลับหลังเป็นแบบนี้หรอ ตาสว่างเลยครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ในแชตที่กัน จอมพลังลงก่อนหน้านี้ มีคน ๆ หนึ่งพิมพ์ข้อความว่า "ไม่ต้องสนใจอธิบดี กันเขาสนิทกับ พม. เขาเลยไม่ลงมาเล่นเอง .... พี่พาลุยเอง พวกหน่วยงานรัฐนี้ตัวดี ปกปิดให้กันดีนัก"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลังในแชตดังกล่าว กันออกมาโพสต์ชี้แจงที่ถูกพาดพิงว่า "หลายคนแนะนำให้ผมเคลียร์โพสต์นี้เพราะไม่รู้ว่าคน ๆ นี้ไปพูดดิสผมกับใครบ้างและผมควรปกป้องตัวเอง เพราะอาจจะมีคนที่เข้าใจผมผิดได้ว่า การที่ผมรู้จักกับใครแล้วจะต้องช่วยใครปกปิดสิ่งที่ไม่ดี
ผมอยากบอกว่ารู้จักกับท่านอธิบดีหลายท่านและหลายหน่วยงาน ทุกคนที่เคยทำงานกับผมจะทราบดีว่า ผมจะไม่เปลี่ยนดำให้เป็นขาวและเน้นแก้ปัญหาให้เคส บางเรื่องที่จะทำให้องค์กรเสียหายรุนแรงผมก็ทำหลังบ้าน เพราะการที่ผมมาช่วยคนผมเอาคอนเนคชั่นที่ผมมีมาช่วยตาสีตาสาไม่ได้มาเป็นศัตรูกับหน่วยงาน เพราะสุดท้ายผมก็ต้องใช้อำนาจของหน่วยงานช่วยคนอยู่ดี ส่วนคุณกับผมเราไม่ได้สนิทกันไม่ได้สุงสิงกันไม่ได้ทำงานด้วยกันคุณควรพูดจาให้เกียรติคนอื่น
วันที่คุณโดนทนายเล่นคุณก็ยังโทรมาขอโทษผมที่เคยพูดไม่ดีและตอนนั้นผมก็ไม่ซ้ำเติมคุณ เห็นแชตนี้บอกตรง ๆ รู้สึกแย่เคสมีเยอะแยะทำแบบนี้เพื่ออะไรอันนี้ผมสอนนะการที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนคือการเติบโตด้วยการไม่เหยียบคนอื่นขึ้นไป"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง