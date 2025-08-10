POP MART ประเทศไทย Global Landmark Store สร้างปรากฏการณ์ถล่มทลาย !! แฟนอาร์ตทอยแห่เข้าคิวล้นหลามที่ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
ภาพบรรยากาศความสำเร็จของการเปิด POP MART Global Landmark Store ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บน ชั้น 7 ไอคอนสยาม ซึ่งวันนี้ 10 สิงหาคม 2568 เปิดให้บริการเป็นวันแรกสำหรับลูกค้าทั่วไป
งานนี้มีนักสะสมอาร์ตทอยและประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้าคิวรอ เพื่อซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ Landmark Limited ที่วางจำหน่ายเฉพาะที่นี่ พร้อมสินค้า Thailand Limited ที่มีเฉพาะ POP MART ในประเทศไทย และคาแรคเตอร์อื่น ๆ อีกมากมายกันอย่างล้นหลามตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียว