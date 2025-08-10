ไขปริศนา ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของทำไมคนไม่รับ ทั้งที่ถูกกฎหมาย

ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว ใช้ซื้อของได้ไหม คนมีกังวลใจ กลัวพนักงานไม่รับ จากนั้นมีคนแชร์ประสบการณ์ ทำไมถึงไม่รับเพราะมีสาเหตุ แต่ที่นี่รับแน่นอน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8802893 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
หนึ่งในความไม่มั่นใจของคนสะสมธนบัตรเก่า ๆ แต่ในเมื่อวันหนึ่งเกิดต้องใช้มันขึ้นมา หลังจากผ่านไปราว 10-20 ปี นั่นคือ เงินนี้ยังใช้จ่ายได้อยู่ไหม
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ซื้อของเซเว่น อีเลฟเว่นได้ไหม
พร้อมกันนั้น ยังเล่าอีกว่า สาเหตุที่ไม่กล้าใช้เพราะมีความลังเล กลัวพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นรุ่นใหม่ ๆ จะไม่รู้จัก แล้วไม่รับเงินนี้ ถ้าเอาไปขายก็ไม่มีใครซื้อ ถ้าเอาไปแลกที่ธนาคารกรุงไทย ก็กลัวถูกพนักงานต่อว่า เพราะมีน้อยเกินไป
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8802893 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
เงินนี้ชำระสินค้าได้ไหม
ตามหลักการแล้ว ธนบัตรทุกประเภทที่รัฐบาลผลิตขึ้น สามารถใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ หลายคนอาจจะไม่รับเพราะไม่คุ้นเคย และไม่รู้ว่ามันเป็นแบงก์จริงหรือแบงก์ปลอม
ถ้าหากเอาไปแลกที่ธนาคาร ยังไงธนาคารก็รับแลก ถ้าเอาไปขายนักสะสม อาจจะได้เงินมากกว่าจำนวนบนแบงค์อีก
ต่อมา ธนาคารกรุงไทย เข้ามาตอบว่า ลูกค้าสามารถนำธนบัตรที่ระลึก ติดต่อแลกเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาที่สะดวกค่ะ