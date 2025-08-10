HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขปริศนา ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของทำไมคนไม่รับ ทั้งที่ถูกกฎหมาย
          ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว ใช้ซื้อของได้ไหม คนมีกังวลใจ กลัวพนักงานไม่รับ จากนั้นมีคนแชร์ประสบการณ์ ทำไมถึงไม่รับเพราะมีสาเหตุ แต่ที่นี่รับแน่นอน

ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของ ทำไมคนไม่รับ
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8802893 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          หนึ่งในความไม่มั่นใจของคนสะสมธนบัตรเก่า ๆ แต่ในเมื่อวันหนึ่งเกิดต้องใช้มันขึ้นมา หลังจากผ่านไปราว 10-20 ปี นั่นคือ เงินนี้ยังใช้จ่ายได้อยู่ไหม

          วันที่ 10 สิงหาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 8802893 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ตั้งคำถามเรื่อง ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ซื้อของเซเว่น อีเลฟเว่นได้ไหม

          พร้อมกันนั้น ยังเล่าอีกว่า สาเหตุที่ไม่กล้าใช้เพราะมีความลังเล กลัวพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นรุ่นใหม่ ๆ จะไม่รู้จัก แล้วไม่รับเงินนี้ ถ้าเอาไปขายก็ไม่มีใครซื้อ ถ้าเอาไปแลกที่ธนาคารกรุงไทย ก็กลัวถูกพนักงานต่อว่า เพราะมีน้อยเกินไป

ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของ ทำไมคนไม่รับ
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8802893 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

เงินนี้ชำระสินค้าได้ไหม


          ตามหลักการแล้ว ธนบัตรทุกประเภทที่รัฐบาลผลิตขึ้น สามารถใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ หลายคนอาจจะไม่รับเพราะไม่คุ้นเคย และไม่รู้ว่ามันเป็นแบงก์จริงหรือแบงก์ปลอม

          ถ้าหากเอาไปแลกที่ธนาคาร ยังไงธนาคารก็รับแลก ถ้าเอาไปขายนักสะสม อาจจะได้เงินมากกว่าจำนวนบนแบงค์อีก

          ต่อมา ธนาคารกรุงไทย เข้ามาตอบว่า ลูกค้าสามารถนำธนบัตรที่ระลึก  ติดต่อแลกเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาที่สะดวกค่ะ

ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของ ทำไมคนไม่รับ

ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของ ทำไมคนไม่รับ



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนา ธนบัตรที่ระลึก 20 ปีที่แล้ว เอาไปซื้อของทำไมคนไม่รับ ทั้งที่ถูกกฎหมาย โพสต์เมื่อ 10 สิงหาคม 2568 เวลา 16:37:11 2,565 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย