หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าพิธีกรบ่นทีมงาน คนบอกให้ลองมานั่งทำดู ล่าสุดคนโพสต์ตอบกลับ

หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าพิธีกรบ่นทีมงาน คนบอกให้ลองมานั่งทำดู ล่าสุดสวนกลับแล้ว และเรื่องก็จบลงด้วยดี ต่างฝ่ายมีการเคลียร์กัน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 กลายเป็นดราม่าร้อน ๆ เมื่อจีน อรากร ฤกษ์เกษม มีการโพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่า "เวลาเห็นพิธีกรข่าวร้องจะเอา insert โน่นนี่ให้ได้ดังใจ..ได้แต่คิดอยากให้ท่านไปนั่งหลังเครื่อง control ซัก 15 นาที จะได้รู้ว่าชีวิตมันบัดซบแค่ไหน"
แม้ยังไม่ได้ระบุว่าใคร แต่หนุ่ม กรรชัย ก็เข้ามาโพสต์ใต้คอมเมนต์ในมุมมองของตัวเอง ฐานะคนที่ทำข่าวว่า "การทำงานที่ดี คือความพร้อม ประชุมแล้ว เลือกภาพแล้ว รู้แล้วว่าจะมีอะไรที่ต้องทำบ้าง แต่สุดท้ายผิดหมด เวลาหมอผ่าตัดทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเอง หมอขอมีด ดันส่งที่ดูดเสมหะให้ หรือเชฟตั้งกระทะผัดข้าวผัด ขอซอสจากลูกมือ เสือกส่งน้ำส้มสายชูให้ทั้งๆที่รู้ว่าผัดข้าว ทำไงดีครับ ที่สำคัญ เป็นทุกวันทั้ง ๆ ที่ประชุมไปแล้ว ที่สำคัญผมว่าเรื่องแบบนี้มันบ้านใครบ้านมันครับ"
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเองด้วยถึงมุมมองเรื่องนี้ว่า "เห็นกำลังมีดราม่าเรื่องบ่นทีมงานออกอากาศ ก็คิดในใจ ตอนนี้ก็มีอยู่สองคนไม่กูก็พุทธหล่ะวะ 555
เลยย้อนกลับดูตัวเองว่ากูบ่นเยอะไปไหม แต่ได้คำตอบว่าไม่นะ ดูถูกความเป็นมนุษย์ ของทีมงานออกรายการไหม กูก็ว่าไม่นะ 555 เลยไปเม้นเอาไว้ว่า
เอาตรง ๆ นะ โคตรอยากให้คนพูดเรื่องนี้ไปนั่งแทนกูมาก จะได้รู้ว่า เวลาทีมงานปล่อยภาพผิด คนโดนฟ้อง คือเจ้าของรายการ...เวลาทีมงานไม่ปล่อยภาพงานของลูกค้า คนโดนด่า คนโดนปรับ ก็คือเจ้าของรายการ...ปล่อยภาพหน้าเด็กออกมาแบบไม่เหมาะสม คนโดนด่าก็เป็นเจ้าของรายการ พิธีกร ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล มีการพูดคุยและประชุมกันไปแล้ว ทีมงานไม่โดนหรอกครับ พิธีกรกับเจ้าของรายการนี้นี่แหละครับที่โดน "และที่สำคัญ พิธีกรรันรายการสดอยู่ ไม่มีโอกาสเดินออกไปเพื่อที่จะไปพูด ก็ต้องพูดผ่านตอนออกอากาศนั่นแหละครับ" ในส่วนของทีมงานของผม ทุกคนเข้าใจผมหมดและเข้าใจดีว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันคืออะไร ไม่มีใครโกรธผม เพราะผมมั่นใจว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว พวกเค้ารู้ว่าผมเป็นคนยังไง
อ้อ แล้วที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นแก้ปัญาหาโดยการ ไล่ทีมงานออกไปสิ ผมว่าผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ทีมงานผมเค้าคงอยากให้ผมบ่นมากกว่าไปไล่เค้าออก ที่สำคัญที่สุด อย่างที่บอกแหละครับ บ้านใครบ้านมัน เข้าใจความหมายนะครับ"
จีน อรากร มีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากเคลียร์กับหนุ่ม กรรชัย มีข้อความว่า "มีโอกาสได้คุยกับพี่ หนุ่ม กรรชัย แล้วนะครับ พี่หนุ่มเข้าใจเจตนาที่ของผมดี ในขณะที่ผมก็เข้าใจการทำงานของโหนกระแสดีครับ
เอาเป็นว่าแสดงความเห็นอย่างสุภาพกันได้เต็มที่นะครับ
แต่รบกวนอย่างเดียวครับ ไม่แชร์ข้อความไปเพื่อเจตนาสร้างความขัดแย้งนะครับ มันไม่มีประโยชน์กับฝ่ายไหนเลย"
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ก็โพสต์อีโมจิสัญลักษณ์มือที่แปลว่ารัก
