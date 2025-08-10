HILIGHT
ทนายเกิดผล ประกาศถอนตัวทนายวัดพระบาทน้ำพุ ย้อนโพสต์แพรรี่ เขียนถึงเรื่องนี้ไว้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด

          วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด มีการลงประกาศว่าเรียนสื่อมวลชนว่า เนื่องจาก สภาทนายความ ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุ อย่างเป็นทางการในวัน สองวันนี้

          ดังนั้น เพื่อการทำงานของคณะทนายความ เป็นเอกภาพ ในการดำเนินการของคณะทำงาน และเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรง อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของสภาทนายความ

          ผมจึงได้ ขออนุญาตและกราบเรียน หลวงพ่อว่า ขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดในคดีนี้

          หากสื่อมวลชน มีข้อสงสัยในการซักถามปัญหาเกี่ยวกับคดีของวัด โปรดสอบถาม ไปยังวัดหรือคณะทำงานของสภาทนายความชุดใหม่

          ขอบคุณครับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุต

แพรรี่ ไพรวัลย์ แสดงความเห็นถึงทนายเกิดผลเอาไว้ก่อนหน้า

          ด้าน แพรรี่ ไพรวัลย์ มีการโพสต์แสดงความเห็นเรื่องทนายเกิดผลเอาไว้ก่อนหน้าที่จะลาออกเอาไว้ว่า "เคสวัดพระบาทน้ำพุ คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือทนายเกิดผลค่ะ เพราะว่าทนายเกิดผลมารับเป็นทนายให้วัดช่วงหลังแล้ว เพราะความศรัทธาในตัวหลวงพ่อล้วน ๆ มีหลายเรื่องภายในวัดที่ทนายเกิดผลทั้งไม่รู้และเพิ่งรู้ แถมเรื่องดันมาเกิดตอนที่สุขภาพแกก็ไม่ค่อยดีอีก

          ฟังจากที่ทนายให้สัมภาษณ์กับพี่พุทธเมื่อคืนนี้ แกเป็นคนมีหลักการและตรงไปตรงมาดีนะคะ ไม่ได้ปกป้องเข้าข้างใคร แถมยังแนะนำหลวงพ่อให้ทำอะไรอย่างถูกต้อง"


โพสต์เมื่อ 10 สิงหาคม 2568 เวลา 19:15:24
