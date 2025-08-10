ทนายเกิดผล ประกาศถอนตัวทนายวัดพระบาทน้ำพุ ย้อนโพสต์แพรรี่ เขียนถึงเรื่องนี้ไว้

ทนายเกิดผล ประกาศถอนตัวเป็นทนายวัดพระบาทน้ำพุ ย้อนโพสต์แพรรี่ เขียนถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไร เป็นคนที่น่าเห็นใจที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด มีการลงประกาศว่าเรียนสื่อมวลชนว่า เนื่องจาก สภาทนายความ ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุ อย่างเป็นทางการในวัน สองวันนี้
ดังนั้น เพื่อการทำงานของคณะทนายความ เป็นเอกภาพ ในการดำเนินการของคณะทำงาน และเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรง อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของสภาทนายความ
ผมจึงได้ ขออนุญาตและกราบเรียน หลวงพ่อว่า ขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดในคดีนี้
หากสื่อมวลชน มีข้อสงสัยในการซักถามปัญหาเกี่ยวกับคดีของวัด โปรดสอบถาม ไปยังวัดหรือคณะทำงานของสภาทนายความชุดใหม่
ขอบคุณครับ
ด้าน แพรรี่ ไพรวัลย์ มีการโพสต์แสดงความเห็นเรื่องทนายเกิดผลเอาไว้ก่อนหน้าที่จะลาออกเอาไว้ว่า "เคสวัดพระบาทน้ำพุ คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือทนายเกิดผลค่ะ เพราะว่าทนายเกิดผลมารับเป็นทนายให้วัดช่วงหลังแล้ว เพราะความศรัทธาในตัวหลวงพ่อล้วน ๆ มีหลายเรื่องภายในวัดที่ทนายเกิดผลทั้งไม่รู้และเพิ่งรู้ แถมเรื่องดันมาเกิดตอนที่สุขภาพแกก็ไม่ค่อยดีอีก
ฟังจากที่ทนายให้สัมภาษณ์กับพี่พุทธเมื่อคืนนี้ แกเป็นคนมีหลักการและตรงไปตรงมาดีนะคะ ไม่ได้ปกป้องเข้าข้างใคร แถมยังแนะนำหลวงพ่อให้ทำอะไรอย่างถูกต้อง"
แพรรี่ ไพรวัลย์ แสดงความเห็นถึงทนายเกิดผลเอาไว้ก่อนหน้า
